Uraz Kaygılaroğlu'nun Babaannesi Vefat Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Uraz Kaygılaroğlu'nun Babaannesi Vefat Etti

Uraz Kaygılaroğlu\'nun Babaannesi Vefat Etti
01.10.2025 18:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nezahat Kaygılaroğlu, Balıkesir'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun babaannesi Nezahat Kaygılaroğlu, Balıkesir'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Haziran ayında büyükbabası Metin Kaygılaroğlu'nun hayatını kaybeden ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile babaannesi Nezahat Kaygılaroğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

KAYGILAROĞLU BABAANNESİNİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

Nezahat Kaygılaroğlu, bugün Balıkesir Tarihi Zağnos Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığında defnedildi.

Uraz Kaygılaroğlu'nun acı günü! Babaannesini son yolculuğuna uğurladı

82 yaşında hayata gözlerini yuman Nezahat Kaygılaroğlu'nun Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada solunum yetmezliği ile hayatını kaybettiği öğrenildi. Cenaze törenin Uraz Kaygılaroğlu'nun gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Kaynak: İHA

Uraz Kaygılaroğlu, Magazin, Ünlüler, Sanat, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uraz Kaygılaroğlu'nun Babaannesi Vefat Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolculara küsen otobüs şoföründen olay hareket Ne kadar dil döküldüyse de nafile Yolculara küsen otobüs şoföründen olay hareket! Ne kadar dil döküldüyse de nafile
Evdeki tartışma kanlı bitti Genç kadın korkunç halde bulundu Evdeki tartışma kanlı bitti! Genç kadın korkunç halde bulundu
Trump’ın korktuğu başına geliyor, hükümet kepenk indiriyor Trump'ın korktuğu başına geliyor, hükümet kepenk indiriyor
PFDK’den Caner Erkin’e dev ceza PFDK'den Caner Erkin'e dev ceza
Bakan Bayraktar: Kışa girerken doğalgaz ve elektrikte zam düşünmüyoruz Bakan Bayraktar: Kışa girerken doğalgaz ve elektrikte zam düşünmüyoruz
Banyo camının arkasına baktıklarında dehşete düştüler Banyo camının arkasına baktıklarında dehşete düştüler

18:12
MSB: Gazze’ye giden Sumud Filosu’ndan 3’ü Türk 11 kişi tahliye edildi
MSB: Gazze'ye giden Sumud Filosu'ndan 3'ü Türk 11 kişi tahliye edildi
17:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de bir dejavu yaşanmasına izin vermeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de bir dejavu yaşanmasına izin vermeyiz
17:45
İstanbullular dikkat Saat verildi, kuvvetli geliyor
İstanbullular dikkat! Saat verildi, kuvvetli geliyor
17:18
AK Partili Nasıroğlu hemşerilerine müjdeyi verdi: Bir ilimiz büyükşehir oluyor
AK Partili Nasıroğlu hemşerilerine müjdeyi verdi: Bir ilimiz büyükşehir oluyor
16:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Meclis’te sürpriz görüşme İşte o tarihi fotoğraf
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis'te sürpriz görüşme! İşte o tarihi fotoğraf
15:21
248 gündür tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım, tahliye edildi
248 gündür tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım, tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2025 18:52:58. #7.12#
SON DAKİKA: Uraz Kaygılaroğlu'nun Babaannesi Vefat Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.