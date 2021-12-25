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Ürdün'den Türkiye'ye uzanan aşk hikayesi - Son Dakika

Ürdün'den Türkiye'ye uzanan aşk hikayesi

25.12.2021 11:40
Ürdün'den Türkiye'ye uzanan aşk hikayesi

Ürdün'den Türkiye'ye üniversite okumak için gelen ve tanıştığı 22 yaşındaki Ömer Parlak'a aşık olan 19 yaşındaki Filistin asıllı Ürdünlü Danya Almuhaisen, Van'ın Başkale ilçesine gelin oldu.

Ürdün'den Türkiye'ye üniversite okumak için gelen ve tanıştığı 22 yaşındaki Ömer Parlak'a aşık olan 19 yaşındaki Filistin asıllı Ürdünlü Danya Almuhaisen, Van'ın Başkale ilçesine gelin oldu.

Ürdün'den İstanbul'a okumak için gelen ve aşık olduğu Ömer Parlak ile evlenen 19 yaşındaki Filistin asıllı Ürdünlü Danya, İzmir düzenlenen aşiret usulü düğünle dünya evine girdi. Hukuk okumak için İstanbul gelen Danya Almuhaisen, Uşak Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü mezunu Başkaleli Ömer Parlak ile tanıştı. Kısa sürede bir birine aşık olan gençler, bunu bir süre ailelerinden gizledi. Filistin asıllı Ürdünlü Danya Almuhaisen, ailesinin bu evliliğe karşı çıkacağını düşündüğü için Ömer Parlak'ı ülkesine çağırdı. Burada anlaşan çift, evlenmek için Türkiye'ye kaçtı. Danya Almuhaisen ve Ömer Parlak çifti düğün hazırlıklarını tamamladıktan sonra Ürdünde yaşayan Danya Almuhaisen'in annesi Maha Mumuhaisen ve babası Wael Almuhaisen'i de Türkiye'ye davet ettiler.

Başkale'nin Esenyamaç ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle düğünlerini erteleyen çift, geçtiğimiz pazar günü İzmir'de bir düğün salonunda aşiret usulü ile yapılan düğünle dünya evine girdiler. Kürtçe ve Türkçe şarkılar eşliğinde kalay çeken Ürdünlü Danya ve Ömer Parlak çiftinin mutluluklarına aileleri, dostları, Irak ve İran'dan gelen davetliler de ortak oldu.

Türkiye'ye gelin geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Danya Almuhaisen Parlak, "Ben Filistinliyim ama Ürdün'de yaşıyorum. İstanbul'a okumak için geldim. Orada Ömer'le tanıştım. Ürdün'den 1 hafta önce kaçmaya karar verdim ve Türkiye'ye kaçtım. Şu an çok mutluyum. Ailemiz tanıştı. Hayırlı bir şey oldu" dedi.

Ürdünlü bir kızla evlendiği için mutlu olduğunu söyleyen Ömer Parlak ise "Ürdün'den Türkiye'ye okul için gelmişti. Orada tanıştık ve kendisiyle konuştuk. 9 ay üzerinden geçti ve evlenme kararı aldık. Ürdün'e gidip ailesinden isteme olmayacağını düşünerek birlikte Türkiye'ye kaçtık. Sonra ailelerimizin rızasını aldık. Danya'nın ailesi Ürdün'den buraya geldiler ve ailelerimiz tanıştılar. Düğün yapmaya karar verdik. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Düğün için gelen davetliler ve Ürdün'den gelen gelinin anne ve babası da düğünde doyasıya eğlendi. - VAN

Ürdün'den Türkiye'ye uzanan aşk hikayesi
Ürdün'den Türkiye'ye uzanan aşk hikayesi
Ürdün'den Türkiye'ye uzanan aşk hikayesi
Ürdün'den Türkiye'ye uzanan aşk hikayesi
Ürdün'den Türkiye'ye uzanan aşk hikayesi

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Ömer Parlak, Filistin, Türkiye, Ürdün, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ürdün'den Türkiye'ye uzanan aşk hikayesi - Son Dakika


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