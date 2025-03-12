Urla, Geleneksel Lezzetlerle Doğanın Uyanışını Kutlayacak - Son Dakika
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Yerel

Urla, Geleneksel Lezzetlerle Doğanın Uyanışını Kutlayacak

Urla'da 22-23 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan Mart Dokuzu Urla Ot Bayramı, 'Otlarımızı Tanıyalım ve Koruyalım; Soframızda Sürdürülebilirlik ve Biyoçeşitlilik' temasıyla gerçekleştirilecek. Festivalin tanıtımında Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Urla'nın gastronomi turizmi alanında markalaşması için çalışmaların süreceğini belirtti.

12.03.2025 22:14  Güncelleme: 23:24
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(İZMİR) - Urla, doğanın uyanışını geleneksel lezzetlerle kutlamaya hazırlanıyor. Bu yıl "Otlarımızı Tanıyalım ve Koruyalım; Soframızda Sürdürülebilirlik ve Biyoçeşitlilik" temasıyla düzenlenecek olan Mart Dokuzu Urla Ot Bayramı, 22- 23 Mart tarihlerinde gerçekleşecek.

Urla Belediyesi öncülüğünde düzenlenen festivalin tanıtım toplantısı, Urit Restoran'da yapıldı. Toplantıya Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan, Urla Doğal Sofra Derneği Başkanı Birgül Türkel ve basın mensupları katıldı. Başkan Selçuk Balkan, doğaya ve yerel mutfak kültürüne sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak, Urla'nın gastronomi turizmi alanında bir marka haline getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

"Urla'yı dünya çapında bir ilçe yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Tanıtım toplantısında konuşan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada yalnızca bir gastronomi etkinliğini duyurmak için değil Urla'nın doğal zenginliklerine sahip çıkanın gururuyla bir aradayız. Urla farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir bölge olmuştur. Yüzyıllar boyunca buradaki geleneklerini beraberinde getiren insanlara ev sahipliği yapmıştır. Bu sebeple Urla mutfak kültürü açısından büyük bir zenginliğe sahiptir. Bizler bu toprakların mirasını en iyi şekilde değerlendirmek ve dünya çapında bir ilçe yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Urla Belediyesi olarak sürdürebilir takımı desteklemeye, ve gastronomi turizmi alanında markalaşmaya yönelik projelerimizi sürdürmeye kararlıyız. Bu markalaşma yolunda ilçemizin doğasını ve kültürel özelliklerini korumaya devam etmek en büyük amacımız. "Gastrofarm" adı altında festivaller yapmak istiyoruz. Özellikle Mart Dokuzu Urla Ot Bayramı ile Urla'ya özel otları, coğrafi işaretli enginarımız ile Nisan sonunda Enginar Festivali'ni, Bağbozumu Festivali'ni, Hasat Şenlikleri'ni ve Zeytin Festivali'ni gerçekleştireceğiz. Bu festivallerin hepsi gücünü yerel ürünlerden almaktadır. Hem yerel üreticilerimize destek oluyor hem de bu vesileyle turizmi artırmak için çalışıyoruz. Urla Belediyesi olarak yerel üreticimizi destekleyerek Urla'yı bir marka haline getirmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Urla, Geleneksel Lezzetlerle Doğanın Uyanışını Kutlayacak - Son Dakika

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