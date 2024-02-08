Uşak Belediyesi Genç Kuşak Topluluğu Deprem Bölgesinde Çocuklara Destek Oldu - Son Dakika
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Uşak Belediyesi Genç Kuşak Topluluğu Deprem Bölgesinde Çocuklara Destek Oldu

Uşak Belediyesi Genç Kuşak Topluluğu Deprem Bölgesinde Çocuklara Destek Oldu

Uşak Belediyesi Genç Kuşak Topluluğu, Adıyaman'ın Besni ilçesi ve Hatay'ın Samandağ ilçesine ziyarette bulunarak depremzede çocuklara moral verdi ve hediyeler gönderdi.

08.02.2024 09:25  Güncelleme: 09:32
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Uşak Belediyesi Genç Kuşak Topluluğu, geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremin birinci yıl dönümünde Adıyaman'ın Besni ilçesine ve Hatay'ın Samandağ ilçesine ziyarette bulundu. Deprem bölgesinde yaraları sarmak adına çeşitli etkinlikler gerçekleştiren Genç Kuşak'lılar, çocukların yüzlerindeki tebessüme ortak olmanın mutluluğunu yaşadı.

Gerek depremin yaşandığı illerde gerekse Uşak'ta yürüttüğü yardım kampanyalarıyla ilk günden beri depremzedelerin yanında olan Uşak Belediyesi; bu kez bünyesinde faaliyet gösteren Genç Kuşak Topluluğu ile çocukların yüzlerini gülümsetti. İki otobüs dolusu Genç Kuşaklı genci Besni ve Samandağ'a gönderen Uşak Belediyesi, bölgede yaşayan depremzede çocuklara moral veren etkinlikler tertipleyerek onlara hediyeler gönderdi.

Genç Kuşak'tan Besni'ye İkinci Ziyaret

Kardeş şehir Adıyaman Besni'ye giden gönüllü gençler hem yanlarında götürdükleri armağanları çocuklara teslim etti hem de keyifli bir güne imza attı. Besni merkezde bulunan Namık Kemal İlköğretim Okuluna giden 50 kişilik Genç Kuşak Topluluğu, burada okuyan yaklaşık yüz öğrenciyle bir araya geldi. Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün ve okul yöneticilerinin de bulunduğu etkinlikte Uşak'tan getirdikleri boyama setlerini, oyuncakları, topları, kutu oyunlarını ve ikramlıkları çocuklara takdim eden Uşaklı gençler; eğlenceli yüz boyama etkinliğiyle onların keyifli bir gün geçirmesine vesile oldu. Gençler ve depremzede çocuklar daha sonra çeşitli oyunlar oynayarak maskotlarla birlikte dans etti.

Uşak Belediyesi Genç Kuşak Topluluğu 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremden 1 ay sonra da Adıyaman Besni bölgesine ziyaret gerçekleştirmiş, depremin acısını hafifletmek ve çocukların yaralarını sarmak adına onlara destek olmuştu.

Başkanlar video konferansla görüştü

Öte yandan aynı esnada depremin yıl dönümü dolayısıyla Uşak'ta bulunan depremzede vatandaşlarımızla kahvaltı programında bir arada olan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın; canlı video bağlantısıyla kardeş şehir Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre ile görüştü. Tüm Besni halkına geçmiş olsun dileklerini sunarak konuşmasına başlayan Başkan Çakın, depremin olduğu ilk andan itibaren Uşak Belediyesi ve tüm Uşak halkı olarak deprem bölgelerine destek vermeye başladıklarını ifade etti. Yaşanan acıyı kilometrelerce öteden bile hissettiklerini kaydeden Çakın, depremin ardından bugüne kadar sergilenen güçlü dayanışma ve kenetlenmenin artarak sürdüğünü vurguladı. Başkan Çakın yaraların sarılması adına bundan böyle de tek yürek olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre ise konuşmasında desteklerinden dolayı Başkan Çakın ve tüm Uşak halkına teşekkür ederek; acılarına ortak olan herkese şükranlarını sundu. Başkan Emre konuşmasında asrın felaketinin acısının Türkiye'nin her yerinde kalpten hissedildiğini bildiklerini belirterek; kendilerini depremden bu yana hiç yalnız bırakmayan Uşak halkına selamlarını iletti. Başkan Emre depremin ardından Uşak'a yerleşen hemşerilerine de geçmiş olsun dileklerini gönderdi.

Görüşme iki tarafında da bu tür acıların bir daha yaşanmaması temennileri ile son buldu.

Samandağ'da iki okulda yüzler güldü

Öte yandan depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'ın Samandağ ilçesine giden Genç Kuşak Topluluğu; 54 öğrencisi bulunan Seldiren İlkokulu'nu ve 40 öğrencisi bulunan Yeniköy İlkokulu'nu ziyaret etti. Düzenledikleri eğlenceli etkinlikle öğrencilerin mutluluğuna ortak olan ve üzerinden bir yıl geçmiş olmasına rağmen hala taze olan acılarını paylaşan Genç Kuşaklılar; Efecan ve palyaço eşliğinde çocuklara keyifli bir gün yaşattı. Yüz boyama aktivitelerinin de yapıldığı etkinlikte müzik ve balonlar ile coşan öğrenciler Uşak'tan kendileri için getirilen armağanları teslim aldı. - UŞAK

Kaynak: İHA

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