Uşak'ta çiftçiler erken seçim çağrısı yaptı - Son Dakika
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Uşak'ta çiftçiler erken seçim çağrısı yaptı

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Uşak Havalimanı İkisaray köyü kavşağında toplanan çiftçiler, hükümete erken seçim çağrısında bulunan pankartlar açarak, Uşak-İzmir yolunda traktörleriyle eylem yaptı. Çiftçiler, tarımdaki krize dikkat çekmek ve sıkıntılarını dile getirmek amacıyla eylem düzenledi. Eyleme Uşak Belediye Başkanı, CHP Uşak Milletvekili ve çiftçi temsilcileri de katıldı.

25.08.2024 09:41  Güncelleme: 09:52
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HABER-KAMERA-GONCA ÖZER

(UŞAK) - Uşak Havalimanı İkisaray köyü kavşağında toplanan çiftçiler, hükümete erken seçim çağrısında bulunan pankartlar açarak, Uşak- İzmir yolunda traktörleriyle eylem yaptı.

Uşak'ta çiftçiler yaşadıkları sıkıntıları dile getirmek ve tarımdaki krize karşı seslerini duyurmak için eylem yaptı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, İl Genel Meclisi Başkanı Kadir Uslu, Kızılcasöğüt Belediye Başkanı Refik Tuncay ve çiftçi temsilcilerinin katıldığı eylem, E-96 Karayolu'nda traktörlü konvoyla sona erdi. İkisaray köyü karşısı Uşak Havalimanı kavşağından başlayıp E-96 Karayolu üzerinde bulunan Şeker Fabrikası karşısında son bulan eylemde kornalar çalındı. Mazot deposu boş olan çiftçiler eylemi kısa mesafede bitirmek zorunda kaldı.

Büyük çiftçi buluşmasında konuşan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, "Amacımız burada toplanıp çiftçinin zor durumda olduğunu belirtmek, bugün burada bir traktörün deposunu doldurmanın buğday olarak karşılığı dört yüz kilogramdır yani çiftçi traktörünün deposunu doldurabilmesi için tam dört yüz kilogram buğday satması gerekiyor." dedi.

Belediye Başkanı Yalım: "Kırmızı mazot verilmeli"

Yalım, açıklamasında özetle şunları söyledi:

"Çiftçiye köstek olmayın, destek olun. 3 dönem boyunca milletvekilliği sürecimde 30 defa değil belki 130 defa dile getirdim. Kırmızı mazot çiftçiye uygulanmadığı müddetçe bu memlekette hububat yetişmez. Gelin çiftçilerimize kırmızı mazot verelim. Çiftçi traktörünün deposunu dolduramıyor, ne tarlasını ekebiliyor ne ürün kaldırabiliyor. Gelin çiftçiye ve çiftçinin kullandığı motorine destek verin. Böylelikle tüm Türkiye'deki çiftçilerimiz bütün arazileri ekip biçebilsin. Çiftçimize bir nebze olsun destek olmak için muhtarlarımızın öncülüğünde köylerde bulunan tüm arazilerin ilaçlamasını Uşak Belediyesi olarak ücretsiz yapacağız. Ben ve ekip arkadaşlarım çiftçilerimizin daima yanındayız. Çiftçi üretmezse amir, memur, doktor, öğretmen, hemşire aç kalır. O yüzden çiftçiye destek olmaya devam edeceğiz."

"Tarımsal ilaçlama dronunu belediyemize kazandırdık"

Buradan tüm çiftçilerimize müjde veriyorum, en azından bir nebze sizlere destek olmak için bir saatte dört hektar yani kırk bin metrekare ilaçlama yapan tarımsal ilaçlama dronunu belediyemize kazandırdık. Yakında köy muhtarlarımızla programlayarak çiftçilerimizin tarlalarında ilaçlamalara başlayacağız. Ücretsiz olarak yapacağımız bu hizmetle çiftçimiz yanında olduğumuzu bir defa daha görecek"

Uşak\'ta çiftçiler erken seçim çağrısı yaptı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Uşak'ta çiftçiler erken seçim çağrısı yaptı - Son Dakika

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