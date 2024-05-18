Yerel

Uşak'ta Gençlik Festivali kortej yürüyüşüyle başladı

UŞAK - Uşak Belediyesinin düzenlediği Gençlik Festivali kortej yürüyüşüyle başladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Uşak Belediyesi tarafından düzenlen Gençlik Festivali kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşe Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yanı sıra, meclis üyeleri, bando ekibi, rengarenk vosvoslar, tiyatro toplulukları ve kent orkestrası üyeleri ve vatandaşlar kortejde yer aldı.

Öte yandan ay yıldızlı bayrakların oluşturduğu kortej ile şehir kırmızı-beyaza büründü. Yürüyüş Atatürk Kültür Merkezi önünden başlayarak, Atapark konser alanında son buldu.

Burada konuşma yapan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, katılan herkese teşekkür ederek 105. Yılını kutladığımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutladığını dile getirdi.

Konuşmanın ardından festival alanında yapılan etkinlik alanlarına geçinildi.