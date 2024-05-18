Uşak'ta Gençlik Festivali Kortej Yürüyüşüyle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Uşak'ta Gençlik Festivali Kortej Yürüyüşüyle Başladı

Geniş Video İzle

Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve birçok katılımcı, renkli kortejde yer aldı. Festival, Atapark konser alanında devam edecek.

18.05.2024 21:01  Güncelleme: 21:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta Gençlik Festivali kortej yürüyüşüyle başladı

UŞAK - Uşak Belediyesinin düzenlediği Gençlik Festivali kortej yürüyüşüyle başladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Uşak Belediyesi tarafından düzenlen Gençlik Festivali kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşe Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yanı sıra, meclis üyeleri, bando ekibi, rengarenk vosvoslar, tiyatro toplulukları ve kent orkestrası üyeleri ve vatandaşlar kortejde yer aldı.

Öte yandan ay yıldızlı bayrakların oluşturduğu kortej ile şehir kırmızı-beyaza büründü. Yürüyüş Atatürk Kültür Merkezi önünden başlayarak, Atapark konser alanında son buldu.

Burada konuşma yapan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, katılan herkese teşekkür ederek 105. Yılını kutladığımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutladığını dile getirdi.

Konuşmanın ardından festival alanında yapılan etkinlik alanlarına geçinildi.

Uşak\'ta Gençlik Festivali Kortej Yürüyüşüyle Başladı
Kaynak: İHA

Uşak Belediyesi, Özkan Yalım, Gençlik, Uşak, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uşak'ta Gençlik Festivali Kortej Yürüyüşüyle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:49 Beylikdüzü’nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı Beylikdüzü'nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı
22:43 Tel Aviv’de sokaklar yangın yeri Netanyahu’nun istifasını isteyen göstericilere polisten sert müdahale Tel Aviv'de sokaklar yangın yeri! Netanyahu'nun istifasını isteyen göstericilere polisten sert müdahale
22:40 Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı’nın yerine yeni isim atandı Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı'nın yerine yeni isim atandı
22:39 Tokat’ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5’i jandarma personeli 7 yaralı Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'i jandarma personeli 7 yaralı
20:00 MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel’i öve öve bitiremedi: CHP’ye yeni bir renk kattı MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi: CHP'ye yeni bir renk kattı
23:44 İstanbul’da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı İstanbul'da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı
23:19 Dışişleri Bakanlığı’ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz’a fotoğraflı yanıt Dışişleri Bakanlığı'ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a fotoğraflı yanıt
21:42 Balıkesir’de 13 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatsız tabancasıyla oynarken ablasını vurdu Balıkesir'de 13 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatsız tabancasıyla oynarken ablasını vurdu
21:37 Fenerbahçeliler çıldıracak Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor Fenerbahçeliler çıldıracak! Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor
21:31 Muş’ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı Muş'ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı
21:14 Fatih Karagümrük Süper Lig’e veda etti Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda etti
21:00 Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 01:57:47. #1.12#
SON DAKİKA: Uşak'ta Gençlik Festivali Kortej Yürüyüşüyle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement