Uşak'ta kadınlar GES karşıtı 8 kişinin gözaltısını oturma eylemiyle protesto etti

Uşak'ın merkeze bağlı Bağbaşı köyünde kurulması planlanan 80 bin panellik GES projesine karşı çıkan köylüler, mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararının uygulanmadığını savunarak, projeye tepki gösterdi. GES sahasına malzeme taşıyan tırların geçişine karşı çıkan köylülerden, aralarında köy muhtarı ve 2 azanın da bulunduğu 8 kişinin jandarma tarafından gözaltına alınması üzerine köyün kadınları Uşak şehir merkezine geldi.

Tiritoğlu Parkı'nda oturma eylemi başlatan kadınlar, gözaltına alınan köylülerin serbest bırakılmasını ve mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının uygulanmasını istedi.

Eylem sırasında köylüler adına açıklama yapan Murat Dağı Yok Olmasın Platformu Başkanı Funda Öz Akcura, projenin bölgedeki su kaynakları, meralar ve köylerin yaşam alanları açısından ciddi riskler taşıdığını savundu.

Akcura, gözaltına alınan, hakkında işlem yapılan tüm köylülerin serbest bırakılmasını isteyerek, "Eğer suçlu onlarsa, biz hepimiz suçluyuz. ya hepimiz hakkında işlem yapsınlar ya da onları da serbest bıraksınlar" dedi.

Bağbaşı köyünün Murat Dağı havzasının su toplama alanında bulunduğunu belirten Akcura, "Bağbaşı Köyü, Uşak'ın kuzeyinde, Elmadağ'ın eteklerinde bulunuyor. Elmadağ, aynı zamanda Murat Dağı'nın bir uzantısı. Bu bölge, Murat Dağı havzasının su toplama alanı" diye konuştu.

Su yataklarının bulunduğu bu bölgede, GES projesi için başvuru yapıldığını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın da projenin ÇED kararını onayladığını anlatan Akcura, şunları kaydetti:

"Ocak ayında köylüler, bu ÇED kararının iptali için dava açtılar. Mayıs ayında bilirkişi keşfi yapıldı. Bilirkişi, 80 bin güneş panelinin bu bölgede adeta bir güneş paneli denizi oluşturacağını belirtti. Ayrıca bölgede onlarca köyün ortak meralarının bulunduğu, bölgenin ciddi bir susuzluk ve kuraklıkla karşı karşıya olduğu, kurulacak GES'in susuzluğu ve kuraklığı artırıcı etkisinin olacağı ve köylerin yaşam alanlarını ortadan kaldıracağı gerekçeleriyle olumsuz görüş verdi. Bilirkişi, burada GES kurulmaması gerektiği yönünde görüş bildirdi."

"BUGÜN 21. GÜN, ŞİRKET HALA TEBLİGAT ULAŞMADIĞINI SÖYLÜYOR"

Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vermesine rağmen şirketin faaliyetlerini sürdürdüğünü ileri süren Akcura, yargı sürecine ilişkin şunları aktardı:

"Geçtiğimiz ayın ortalarında mahkeme, şirketin itiraz yollarını kapatarak acilen yürütmeyi durdurma kararı verdi. Normalde bu kararın beş gün içerisinde taraflara tebliğ edilmesi ve şirketin faaliyetlerini dava sonuçlanana kadar durdurması gerekiyordu. Bugün 21. gün. Şirket, 'Elime tebligat ulaşmadı' diyor. Valilik, 'Benim tebligattan haberim yok' diyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 'Haberim yok' diyor. Jandarma da 'Haberim yok' diyor. Şirket, özellikle son 20 günde çalışmalarını hızlandırarak dün GES kurulumunu tamamladı. Jeneratörlerini getirip üretime başlayacaktı."

Köylülerin seslerini duyurabilmek amacıyla şehir merkezine geldiklerini belirten Akcura, "Köylüler de 'Biz Bağbaşı'nda sesimizi kimseye duyuramıyoruz. O zaman şehre gidelim. Vali de bizim sesimizi duysun, şehirli de duysun. Çünkü bizim köyümüz ortadan kalkarsa, bizim meralarımız ortadan kalkarsa şehirde yaşayan insanlar da bunu susuzluk olarak yaşayacak, kasapta ete ulaşamayarak yaşayacak' dediler. Köylüler, şehirde yaşayan insanlar da dertlerini görsün diye buraya geldiler" diye konuştu.

Akcura, gözaltına alınan 8 kişinin serbest bırakıldıklarını öğrendiklerini ancak şu anda işlemlerinin devam ettiğini belirtti.