Uşak'ta Yıkım Kazası: 65 Yaşındaki Operatör Hayatını Kaybetti

Yerel

(UŞAK) - Uşak'ta binanın yıkım işlemi sırasında meydana gelen çökme sonucu enkaz altında kalan iş makinası operatörünün hayatını kaybetmesine ilişkin konuşan Uşak İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ümit Alp, "Operatörün yaşının 65 olması, tabi bu ülkede ekonomik ve sosyal yapılar açısında baktığınızda insanların emekli olduktan sonra bile çalışmak zorunda olması ülkede ekonomik bir kriz devri olduğunu ifade ediyor" dedi.

Uşak'ta dün meydana gelen kazada,yıkım yaptığı sırada betonarme bloğun ekskavatör üzerine devrilmesi sonucu operatör Bekir Tut, enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Ölen operatörün 65 yaşında çalışmak zorunda kalmasına vurgu yapan Uşak İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ümit Alp kazaya ilişkin şunları söyledi:

"Uşak'ta bir yıkım esnasında kaza meydana geldi, bir operatörümüz vefat etti. Operatörün yaşının 65 olması, tabi bu ülkede ekonomik ve sosyal yapılar açısında baktığınızda insanların emekli olduktan sonra bile çalışmak zorunda olması ülkenin ekonomik gidişatının zorlu olduğunu ya da ekonomik bir kriz devri olduğunu ifade ediyor. Duyularının aktif olarak çalışmadığı dönemde çalışmaları hatalı olabilir, bu yüzden yanlıştır. Orada fiziken makine kullanmasa bile yardımcı olmak için bilgisini konuşturması doğru olabilirdi. Yaşının ilerlemiş olması sebebiyle duyularının zayıfladığı bir devirde görev yapmak zorunda kalıyorsa bu ülkenin ekonomik dengesinde bir zafiyet olduğunun göstergesidir."

Alp, "Yeterliliği doğru olmayan, doğru iş ekipmanı olmayan bir müteahhit firma burada yıkım yapmaya başlamış. Y2 sınıfı yıkım müteahhitliği belgesi olsaydı en az 16 metre veya daha fazla uzunluğa sahip bir bom olurdu ekskavatörde, böylelikle bina altına kadar girmek zorunda kalmazdı. Betonarme yapının merdiven ve asansör kulesi iş makinasının üzerine devrilerek bir hayata mal olmuştur. Bu bir ihmaller zinciridir" dedi.

"Fakirliğin yarattığı çaresizliği gördük"

Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz sosyal medya üzerinden kazayla ilgili yaptığı paylaşımda: "Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkedeki insanların nasıl öldüğüne bakın' demiş A. Camus. Baktık; kuralsızlık, tedbirsizlik, umursamazlık, iş güvenliğine karşı vurdumduymazlık, fakirliğin yarattığı çaresizliği gördük" dedi.

Zafer Partisi Uşak eski İl Başkanı Hakan Savaş ise yaptığı açıklamada; "Torunuyla vakit geçirmesi gerekirken inşaatta çalışmak zorunda kalan 65 yaşındaki bir Türk vatandaşı Uşak'ta göçüğün altında kalarak hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.