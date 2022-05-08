Üsküdar'da annelere binlerce Bodrum Papatyası hediye edildi - Son Dakika
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Üsküdar'da annelere binlerce Bodrum Papatyası hediye edildi

08.05.2022 14:21

Üsküdar'da 'Anneler Günü' dolayısıyla ilçenin 5 farklı noktasında anne ve anne adaylarına, yaz mevsiminin habercisi olan binlerce Bodrum Papatyası hediye edildi.

Üsküdar'da 'Anneler Günü' dolayısıyla ilçenin 5 farklı noktasında anne ve anne adaylarına, yaz mevsiminin habercisi olan binlerce Bodrum Papatyası hediye edildi. Anneler çiçeklerini Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in elinden aldı.

Üsküdar Belediyesi tarafından 8 Mayıs Anneler Günü nedeniyle ilçenin 5 farklı noktasında anne ve anne adaylarına, balkonlara ve bahçelere neşe getiren yaz mevsiminin habercisi olan saksıda 10 bin adet Bodrum Papatyası hediye edildi. Papatyalar bizzat Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in elinden verilirken, Üsküdar Belediyesi ekipleri tarafından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Akasya ve Emaar AVM, Üsküdar İskelesi önünde ve Çengelköy meydanında annelere çiçek takdim edildi.

"Üsküdar Belediyesi olarak annelerimize 10 bine yakın Bodrum çiçeği hediye ediyoruz"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Başta şehit annelerimiz, gazi annelerimiz olmak üzere onlara buradan saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Üsküdar zaten bir anne şehri, Üsküdar'ın neresine bakarsanız bir anne eseri var. Bir Hanım Sultan eseri var. Böyle güzel bir yerden, bugün burada Üsküdar Belediyesi olarak annelerimize 10 bine yakın Bodrum çiçeği dağıtıyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel ilgi alaka var. Annelerimiz mutlu, bizler mutluyuz. Ama bu mutluluk sadece bir gün olmamalı. Yılın her günü aslında Anneler Günü. Annelerimizi, babalarımızı üzmemeliyiz. Onlara karşı onları kıracak işler yapmamalıyız. Bir gün değil, bütün hayatımız, yaşam tarzımız, annelerimize saygı ve sevgi çerçevesinde olmalı. Onları üzecek davranışlardan uzak duracak şekilde olmalı. 8 Mayıs Anneler Günü'nü kutluyorum. Tüm annelerimizi buradan sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İyi ki annelerimiz var. Hepsine saygılar sunuyorum" dedi.

"Gezmeye gelmiştik, böyle bir jestle karşılaşmak bizi çok mutlu etti"

Vatandaşlardan Yılda Perinçek ise, "Her şey için çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir hizmetti. Biz tesadüfen gezmeye gelmiştik ama böyle bir jestle karşılaşmak gerçekten bizi çok mutlu etti. Çok teşekkür ederim. Başkanımızın başarılarının devamını dilerim" ifadelerini kullandı.

"Çok duygulandım"

Başkan Hilmi Türkmen'in elinden çiçek alan Münevver Aydoğan isimli bir vatandaş ise, "Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Üsküdar'ımız için güzel bir hizmet yapmış. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederiz. Çok mutlu oldum, çok duygulandım, Başkanımız çok güzel konuşma yaptı. Ölmüş annelerimizi de andı. Çok güzel oldu, çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Üsküdar'da annelere binlerce Bodrum Papatyası hediye edildi
Üsküdar'da annelere binlerce Bodrum Papatyası hediye edildi
Üsküdar'da annelere binlerce Bodrum Papatyası hediye edildi
Üsküdar'da annelere binlerce Bodrum Papatyası hediye edildi
Üsküdar'da annelere binlerce Bodrum Papatyası hediye edildi
Üsküdar'da annelere binlerce Bodrum Papatyası hediye edildi
Üsküdar'da annelere binlerce Bodrum Papatyası hediye edildi
Üsküdar'da annelere binlerce Bodrum Papatyası hediye edildi
Üsküdar'da annelere binlerce Bodrum Papatyası hediye edildi
Üsküdar'da annelere binlerce Bodrum Papatyası hediye edildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Üsküdar'da annelere binlerce Bodrum Papatyası hediye edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üsküdar'da annelere binlerce Bodrum Papatyası hediye edildi - Son Dakika
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