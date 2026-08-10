AK Parti Üsküdar’da seçimlerin iptali için yargıya başvurdu: "Divan Başkanı oyları karıştırdığını açıkça kabul etmiştir"

AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu ve AK Partili belediye meclis üyeleri, 5 Ağustos 2026 tarihinde Üsküdar Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen Başkan Vekilliği seçimlerinde yaşanan usulsüzlük ve şaibe iddiaları üzerine bugun suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Anadolu Adliyesi E Blok'a gelen heyet, seçim sürecinde görev alan yetkililer ve Meclis üyelerine baskı uyguladığı öne sürülen kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından adliye önünde bir basın açıklaması düzenlendi.

"Açıklamalarımız resmi canlı yayın kaydına dayanmaktadır"

Hukuki sürecin başlatılmasının ardından adliye önünde kamuoyuna açıklamalarda bulunan AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, Üsküdar Belediyesi'nde yaşanan gelişmeleri üzüntüyle takip ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İddialarımızın tamamı, Üsküdar Belediyesi'nin kendi resmi yayınında kamuya açık biçimde yayımlanan canlı yayın kaydına dayanmaktadır. Belediye Başkanı da dahil olmak üzere soruşturmada adı geçen birçok kişinin yargılanma süreci devam ediyor. Bizler masumiyet karinesine inanıyor, hukuk devletinin temel ilkelerine bağlılığımızı koruyoruz. 1 Ağustos tarihinde, Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince Belediye Başkanı görevden uzaklaştırılmış, aynı Kanun'un 45. maddesi gereğince de Belediye Başkan Vekili seçiminin yapılması zorunlu hale gelmiştir."

"Meclis üyelerine tehdit ve baskı uygulandığı iddia edilmiştir"

Seçim turları arasında yaşanan olaylara dikkat çeken Sarıcaoğlu, 3. tur oylamasının ardından seçimin olağan akışına aykırı şekilde kesintiye uğratıldığını ifade etti. Sarıcaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"3. turda 6 CHP'li Meclis üyesinin Cumhur İttifakı adayımız Dündar Ziya Gültekin lehine oy kullanmasının ardından, seçimin olağan akışına aykırı şekilde ara verilmiştir. Biz, üçüncü turun ardından seçimin kesintiye uğratılmadan devam etmesini ısrarla talep ettik. Buna rağmen Meclis Başkanlığı tarafından seçime ara verilmiş, bu ara esnasında yaşananlar da kamuoyuna yansımıştır. Üsküdar'daki usulsüzlüklere 'dur' diyen Meclis üyelerine yönelik baskı ve tehdit iddiaları gündeme gelmiş; CHP'li Meclis üyelerinin kendi grup odalarında bir partinin İl Başkanı tarafından tehdit edildiği ve son turda tercihlerini değiştirmeleri yönünde baskı gördükleri iddia edilmiştir."

"Divan Başkanı oyları karıştırdığını açıkça kabul etmiştir"

Dördüncü tur oylamada yaşanan harf iptalleri ve oy sayımındaki çelişkilere de değinen Taha Sarıcaoğlu, "4. turda yaşananlar ise seçim sürecindeki tartışmaları daha da derinleştirmiştir. G harfinin 6'ya, Z harfinin T harfine ve 2'ye benzetildiği, K harfinin üzerinden tekrar geçildiği gerekçeleriyle oyların geçersiz sayıldığına şahit olduk. Divan Başkanı Ali Aral aynen, 'Karıştı bu oylar ya. Oyları karıştırdım. Hangisi geçersizdi?' diyerek oyları karıştırdığını kabul etmiştir. Oyların ve itirazların hangi pusulaya ilişkin olduğu konusunda böylesine açık bir karışıklığın yaşanması, seçimin güvenilirliği konusunda ciddi soru işaretleri doğurmuştur" şeklinde konuştu.

"İki ayrı suç duyurusunda bulunduk, iptal davası da açacağız"

El yazısıyla yazılan oy pusulalarındaki harf şekillerinin oyu geçersiz kılamayacağını ve mevzuatta bunun bir karşılığı bulunmadığını vurgulayan Sarıcaoğlu, atılan hukuki adımları detaylandırarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir oy pusulasının geçerliliği, sadece o pusula üzerinden değerlendirilmelidir. Başka bir isme ait pusula hakkında verilen kararın, sonraki bir pusulanın geçersizliğine gerekçe yapılması hukuki açıdan kabul edilemez. Bugün itibarıyla iki ayrı suç duyurusunda bulunduk. Birincisi; başta görevi kötüye kullanma olmak üzere siyasi hakların kullanılmasının engellenmesine ilişkin olarak Başkanlık Divanı üyeleri hakkındadır. Diğeri ise 3. tur sonrasında verilen arada salonda ve salon dışında yaşanan olaylara karışan, Meclis üyelerine yönelik baskı, tehdit ve alenen hakaret iddialarına ilişkin kişileri kapsamaktadır. Ayrıca seçim işleminin ve Meclis kararının iptali ile seçimin yenilenmesi talebiyle idare mahkemesinde de dava açacağız. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."