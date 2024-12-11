Üsküdar'da Yenileme Projesine Yüzde 65 Destek - Son Dakika
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Üsküdar'da Yenileme Projesine Yüzde 65 Destek

Üsküdar\'da Yenileme Projesine Yüzde 65 Destek

Üsküdar Belediyesi, 'Üsküdar Yenileniyor' projesi kapsamında deprem riski taşıyan konutların yenilenmesi için şartları sağlayan hak sahiplerine yüzde 65'e kadar mali destek sağlayacak. Projeye başvurular internet üzerinden yapılabilecek.

11.12.2024 13:13  Güncelleme: 13:14
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Üsküdar Belediyesi tarafından "Üsküdar Yenileniyor" projesi çerçevesinde yenileme bedellerinin hak sahipleri tarafından karşılanamaması durumunda yüzde 65'e kadar mali destek sağlanacak.

Üsküdar Belediyesi, KENTAŞ koordinasyonunda yürütülen "Üsküdar Yenileniyor" platformu üzerinden hesaplanan yenileme bedellerinin malikler tarafından karşılanamaması nedeniyle depreme dayanıksız yapıların tahliye, yıkım ve yeniden inşa süreçlerinin aksamaması amacıyla kısmi destek verecek. Belediye başkanlığınca yeniden yapım maliyetlerinden yararlanma talebinde bulunan yapının 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş olması gerekiyor. Yapının yenilenmesi için uzlaşmaya varılmış olması da gereken projede sağlanacak mali destekten yararlanma talebinde bulunan hak sahibinin ikametgahının Üsküdar sınırları içerisinde olması, hane içi toplam gelirinin 3 asgari ücretin altında olması, kendisi, eşi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler üzerinde İstanbul il sınırları içerisinde herhangi bir taşınmazının bulunmaması gerekiyor. Ayrıca hak sahibinin İstanbul il sınırları dışında herhangi bir bağımsız bölüm nitelikli taşınmazının bulunmaması, yine İstanbul il sınırları dışında herhangi bir bağımsız bölümde hisseli tapu sahibi olanların ise yüzde 50 ve daha az hisse sahibi olması (tarla vasıflı mülkiyetler ve cins tashihli konutlar taşınmaz sahipliği olarak sayılmayacaktır) gibi şartlara uygun olması da isteniyor.

Yenilenecek konutlarda İstanbul geneli ortalama aile büyüklüğünü barındıran maksimum 80 metrekare konut büyüklüğü esas alınacak ve bağımsız bölümün 80 metrekarelik kısmı için mali destekten faydalanılabilecek.

Proje meclisten geçti

Şartları sağlayan hak sahibinin hane halkı gelirinin en fazla net 2 asgari ücrete eşit veya altında olması durumunda yeniden yapım bedelinin yüzde 60'ı, aynı şartlarda emekli ise yüzde 65'i, en fazla net 3 asgari ücrete eşit veya altında olması durumunda ise yeniden yapım bedelinin yüzde 40'ı, aynı şartlarda emekli ise yüzde 45'i kadar desteklenmesine ilişkin her türlü iş ve işlemlerin ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerçekleştirilmesi ve mali desteğin verilmesi kararlaştırıldı. Üsküdar Belediyesi ekim ayı meclis toplantısında alınan onayın ardından hız kazanan projeye başvurular internet üzerinden yapılabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Üsküdar'da Yenileme Projesine Yüzde 65 Destek - Son Dakika

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