USS Gerald R. Ford Girit'e Gidiyor - Son Dakika
USS Gerald R. Ford Girit'e Gidiyor

18.03.2026 03:01
Çamaşırhane bölümünde çıkan yangın sonrası USS Gerald R. Ford uçak gemisi Girit'e onarıma gidecek.

ABD'ye ait USS Gerald R. Ford uçak gemisinin, çamaşırhane

bölümünde çıkan yangının ardından Kızıldeniz'den ayrılarak onarım için Yunanistan'a bağlı Girit adasına gideceği bildirildi.

ABD'ye ait USS Gerald R. Ford uçak gemisinin çamaşırhane bölümünde çıkan ve 2 denizcinin yaralanmasına yol açan yangınla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ABD basınında yer alan haberlere göre; geminin onarım için Yunanistan'a bağlı Girit adasındaki Souda Körfezi'ne gitmeye hazırlandığı bildirildi. Yangın sırasında geminin yatakhane bölümünde de zarar meydana geldiğini belirten kaynaklar, yedek yatak temini için bir acil durum planı oluşturulduğunu hatırlattı. USS Gerald R. Ford uçak gemisinin Girit'te ne kadar kalacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Uçak gemisinde yangın çıkmıştı

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, USS Gerald R. Ford uçak gemisinin çamaşırhane bölümünde yangın çıktığı bildirilmişti. Açıklamada, "İki denizci şu anda hayati tehlike arz etmeyen yaralanmalar nedeniyle tıbbi tedavi görüyor ve durumları stabil. Geminin tahrik sistemi herhangi bir hasar görmedi ve uçak gemisi tamamen faal durumda" ifadeleri kullanılmıştı. Uçak gemisinin yangına rağmen İran'a yönelik "Destansı Öfke Operasyonu" kapsamında Kızıldeniz'deki görevini sürdürdüğü kaydedilmişti. USS Gerald R. Ford, dünyanın en büyük uçak gemisi olarak biliniyor. - WASHINGTON

Son Dakika Yerel USS Gerald R. Ford Girit'e Gidiyor - Son Dakika

SON DAKİKA: USS Gerald R. Ford Girit'e Gidiyor - Son Dakika
Advertisement
