Usta oyuncu Ali Tutal'a büyük vefasızlık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Usta oyuncu Ali Tutal'a büyük vefasızlık

Haberin Videosunu İzleyin
Usta oyuncu Ali Tutal\'a büyük vefasızlık
24.02.2026 14:47  Güncelleme: 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Usta oyuncu Ali Tutal\'a büyük vefasızlık
Haber Videosu

Geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Ali Tutal, Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Tutal'ın cenazesine az sayıda meslektaşı katılım gösterirken vefa tartışmaları bir kez daha gündeme geldi.

Geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 76 yaşındaki usta oyuncu Ali Tutal, Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Tutal'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra oyuncu Nuri Alço, eski milletvekili Berhan Şimşek ve eski DİSK Başkanı Süleyman Çelebi katıldı. Acılı aile cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Usta oyuncu Ali Tutal'a büyük vefasızlık

VEFA TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Cenaze törenine meslektaşlarının sınırlı katılım göstermesi dikkat çekerken, Yeşilçam ve sinema camiasında vefa tartışmaları bir kez daha gündeme geldi.

Usta oyuncu Ali Tutal'a büyük vefasızlık

"45 SENELİK ARKADAŞIMDI"

Oyuncu Nuri Alço, törende yaptığı açıklamada, "Benim 45 senelik arkadaşım. O dönemler ocakbaşı işletirdi, Ahmet Kaya ile sık sık orada buluşurduk. Çok sevdiğim bir arkadaşımdı. En son hastanede ziyaret ettim. Kalbi, yüreği güzel bir insandı" ifadelerini kullandı.

Usta oyuncu Ali Tutal'a büyük vefasızlık
Kaynak: İHA

Zincirlikuyu, Ali Tutal, Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Usta oyuncu Ali Tutal'a büyük vefasızlık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    vefa istanbulda bir semt adı artik. 19 0 Yanıtla
  • Serafettin Eren Serafettin Eren:
    Allah rahmet eylesin ?? 14 0 Yanıtla
  • ömer yıldırım ömer yıldırım:
    çok iyi adamdı 11 0 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Zaten fotoğraf ta gorundugu kadarıyla gelenlerde self çektirmeye gelmişler boş verin 4 1 Yanıtla
  • Murat Çil Murat Çil:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet peygamber efendimize komşu olsun inşallah Nuri alço helal olsun her cenazede var adamın dibi 4 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı
ABD’nin dev uçak gemisi Türkiye’nin yanı başında ABD'nin dev uçak gemisi Türkiye'nin yanı başında
Maliki’den Trump’a rest: Adaylıktan çekilmeyeceğim Maliki'den Trump'a rest: Adaylıktan çekilmeyeceğim
Kan donduran olay Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi Kan donduran olay! Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi
Samsunspor’dan gönderilen Thomas Reis’i Bundesliga şampiyonu istiyor Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'i Bundesliga şampiyonu istiyor
Erdoğan’dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir Erdoğan'dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir
Sırra kadem basan 3 çocuk annesi kadın 24 yıl sonra bulundu Sırra kadem basan 3 çocuk annesi kadın 24 yıl sonra bulundu
İki okul müdürüne birden saldırdı O anlar kameralarda İki okul müdürüne birden saldırdı! O anlar kameralarda
Meksika’da öldürülen kartel liderinin konumuna sevgilisi takip edilerek ulaşılmış Meksika'da öldürülen kartel liderinin konumuna sevgilisi takip edilerek ulaşılmış

15:41
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret
14:35
Fenerbahçe’de 4 futbolcudan kötü haber Sakatlık durumları belli oldu
Fenerbahçe'de 4 futbolcudan kötü haber! Sakatlık durumları belli oldu
14:13
2 ülke anlaştı Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
14:11
Fener taraftarını kahreden haber geldi
Fener taraftarını kahreden haber geldi
13:52
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı üzecek
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
13:15
Domuz eti sahnesi pahalıya patladı Darbe üstüne darbe
Domuz eti sahnesi pahalıya patladı! Darbe üstüne darbe
13:13
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı Hem de sonunu getiren isimle
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
13:09
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
12:53
İstanbul’u boydan boya geçecek yeni demiryolu İşte güzergahlar
İstanbul'u boydan boya geçecek yeni demiryolu! İşte güzergahlar
11:54
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 15:58:10. #7.12#
SON DAKİKA: Usta oyuncu Ali Tutal'a büyük vefasızlık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.