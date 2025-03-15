Uygur Türkleri'nin Sınır Dışı İddialarına Yanıt

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Uygur Türkü iki kişinin Çin'e sınır dışı edileceği iddialarını yalanladı.

Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada çıkan Uygur Türkü iki kişinin Çin'e sınır dışı edileceği iddialarının ardından Göç İdaresi Başkanlığı açıklama yaptı. Yapılan açıklama geri göndermelerin kişilerin tehdit altında olduğu yerlere yapılmadığı belirtilerek, "6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 'Geri Gönderme Yasağı' başlığı altındaki 4'üncü maddesi, yabancılar hakkındaki iş ve işlemlerde hassasiyetle uygulanmaktadır. Bu kapsamda hiç kimse işkence göreceği, ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının veya hürriyetinin tehdit altında bulunacağı bir yere gönderilmemektedir" ifadelerine yer verildi.

"Bugüne kadar hiçbir Uygur Türkü Çin'e gönderilmemiştir"

Daha önce hiçbir Uygur Türkü'nün Çin'e gönderilmediği belirtilen açıklamada, "Bahse konu şahısların Çin'e gönderileceği iddiaları da kesinlikle gerçek dışı olup bugüne kadar hiçbir Uygur Türkü Çin'e gönderilmemiştir. Nitekim A.M. isimli şahıs, kendi talebine istinaden ailesinin bulunduğu bir Batı ülkesine gönüllü olarak gitmiştir. A.A. isimli şahıs hakkındaki gözetim kararı ise 2023 yılında kaldırılmıştır" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA