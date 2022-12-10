Acı olay, Rize'de 7 Aralık günü Çaykur Rizespor'un alt yapı tesislerinde meydana geldi. Çaykur Rizespor'un 8-10 yaş takımında yer alan 8 yaşındaki Y.D'nin antrenman öncesi arkadaşlarıyla vakit geçirdiği sırada kale direğine asılması sonucu direk üzerine düştü.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri ve tesis çalışanları tarafından ambulansa konulan minik futbolcu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. 3 gündür yoğun bakım servisinde tutulan minik sporcu 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Son Dakika › Yerel › Üzerine kale direği devrilen 8 yaşındaki çocuk, 3 gün süren hayatta kalma mücadelesini kaybetti - Son Dakika