Üzerine kale direği devrilen 8 yaşındaki çocuk, 3 gün süren hayatta kalma mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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Üzerine kale direği devrilen 8 yaşındaki çocuk, 3 gün süren hayatta kalma mücadelesini kaybetti

10.12.2022 12:31

Rize'de 3 gün önce antrenman öncesi üzerine kale direği düşen 8 yaşındaki çocuk, yoğun bakımdaki hayatta kalma mücadelesini kaybetti.

Acı olay, Rize'de 7 Aralık günü Çaykur Rizespor'un alt yapı tesislerinde meydana geldi. Çaykur Rizespor'un 8-10 yaş takımında yer alan 8 yaşındaki Y.D'nin antrenman öncesi arkadaşlarıyla vakit geçirdiği sırada kale direğine asılması sonucu direk üzerine düştü.

3 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri ve tesis çalışanları tarafından ambulansa konulan minik futbolcu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. 3 gündür yoğun bakım servisinde tutulan minik sporcu 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaynak: İHA
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Rizespor, Aralık, Rize, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Üzerine kale direği devrilen 8 yaşındaki çocuk, 3 gün süren hayatta kalma mücadelesini kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üzerine kale direği devrilen 8 yaşındaki çocuk, 3 gün süren hayatta kalma mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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