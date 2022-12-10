Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri ve tesis çalışanları tarafından ambulansa konulan minik futbolcu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne getirildi. 3 gündür yoğun bakım servisinde tutulan minik sporcu 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaynak: İHA

Rizespor, Aralık, Rize, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Üzerine kale direği devrilen 8 yaşındaki çocuk, 3 gün süren hayatta kalma mücadelesini kaybetti - Son Dakika

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