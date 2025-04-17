Uzman Erbaş Komandolar Mezuniyet Töreni

Uzman Erbaş Komandolar 18 haftalık zorlu eğitimlerinin ardından mezun olarak brövelerini taktı.

18 haftalık zorlu eğitimlerini tamamlayan uzman erbaş komandolar için Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet ve Bröve Takma Töreni icra edildi. Isparta'daki 40'ıncı Komando Eğitim Tugay Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da katıldı.

Törende, Uzman Erbaş Komando Temel Kursu birincisi yaş kütüğe plaket çakarken dereceye giren kursiyerlere ödülleri takdim edildi. Takdimi ardından Bröve Takma Töreni'ne geçildi. Bölük ve takım komutanları, kursiyerlerine teker teker brövelerini taktı. Sonrasında bütün kursiyerler hep bir ağızdan Komando Marşı okundu.

Törene gelen komandoların aileleri ise duygu yüklü anlar yaşadı. Uzun süredir yakınlarını göremeyen aileler, yaşadıkları gururu dile getirdi.

"Eşim böyle bir mesleği yaptığı için onunla gurur duyuyorum"

Eşinin Mezuniyet ve Bröve Takma Töreni'ne katılan Gülşen Akkoca "Eşim uzmanlığa başladı eğitim sürecinde önce Manisa'daydı sonra buraya geldi. Çok zorlu bir 4 ay geçirdik, uzaktık eşimden" ifadelerini kullandı. Kucağında çocuğunu işaret eden Akkoca, "Çok özledi, sürekli telefonlarda 'baba', 'baba' dedi. Sonunda bitti artık kavuşma vakti. Hem sevinçliyiz, hem gururluyuz hem de hüzünlüyüz hepsini bir arada yaşıyoruz ama eşim böyle bir mesleği yaptığı için onunla gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Muhammet Dalgılıç ise "İnşallah ben de göreve başlamak istiyorum. Kardeşim Kayseri'deydi biz de onun yanındaydık. Uzun bir süreç geçirdi. Yeğenim çok küçük ona biraz destek olsun diye bizim yanımızda kaldı uzun süre. En büyük kardeşim benim, destek olduk annem, eşim benim de nasip olursa başvurum var. Ablamın eşi nasıl gururlandırdıysa ben de eşimi gururlandırmak istiyorum. İnşallah güzel bir yer çıkar da baba hasreti çekmez yeğenimiz" ifadelerini kullandı.

"Tek evladım başka yok ama bir tane daha olsa onu da gönderirim"

Oğlunun törenine gelen bir anne ise, " Denizli'den geliyorum, oğlum var. Tek evladım, bir tane daha olsa onu da gönderirim. Çok mutluyum, çok gururluyum. Hiç ayrı kalmadık biz, bu eğitimde ayrı kaldık biz. Diğer türlü hep beraberdik yani ayrılmadık hiç. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum, çok gurur duyuyorum. Allah'ım ayaklarına taş değdirmesin hiçbir evladımızın. Tek evladım başka yok ama bir tane daha olsa onu da gönderirim. O kadar duyuyorum yani" şeklinde konuştu. - ISPARTA