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Uzman isimler Kuşadası'nda deprem gündemiyle bir araya geldi - Son Dakika

Uzman isimler Kuşadası'nda deprem gündemiyle bir araya geldi

09.12.2021 09:17
Uzman isimler Kuşadası'nda deprem gündemiyle bir araya geldi

Kentte alınacak önlemleri belirlemek ve bilimsel veriler doğrultusunda depreme karşı yol haritası oluşturmak amacıyla Kuşadası Belediyesi tarafından Türkiye'nin deprem alanında uzman isimlerinin katılımı ile düzenlenen "Deprem ile Kentsel Dönüşüm" başlıklı kurultay sona erdi.

Kentte alınacak önlemleri belirlemek ve bilimsel veriler doğrultusunda depreme karşı yol haritası oluşturmak amacıyla Kuşadası Belediyesi tarafından Türkiye'nin deprem alanında uzman isimlerinin katılımı ile düzenlenen "Deprem ile Kentsel Dönüşüm" başlıklı kurultay sona erdi. Depremlere karşı alınacak önlemlerin ele alındığı kurultayın açılışında konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, en kısa sürede deprem master planı oluşturacaklarını söyledi.

Kuşadası Belediyesi, geçtiğimiz yıl 30 Ekim'de Ege Denizi'nde meydana gelen 6.9'luk depremin şiddetli bir biçimde hissedildiği kenti depreme hazırlamak amacıyla "Deprem ile Kentsel Dönüşüm" başlıklı bir kurultay düzenledi. Kuşadası'ndaki bir otelde gerçekleşen kurultayın açılışına çok sayıda davetli katıldı.

Kurultayın açılışında konuşan deprem uzmanı İTÜ Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan "Öncelikle kurultayın yapılmasında emeği geçen Kuşadası Belediyesi'ne ve değerli Başkanı Ömer Günel'e teşekkür ederim. 30 Ekim 2020'de İzmir ve Kuşadası çevresinde büyük bir deprem hissedildi. Merkez üssü Sisam olmasına rağmen orada iki kişinin ölümünden ve eski yapılardaki yıkımdan başka ciddi bir şey olmadı. Deprem, kötü yapılaşmış Bornova ovasının ön kısımlarında yıkımlara neden oldu ve 118 kişi yaşamını yitirdi. Kuşadası'nda 400 aileyi evsiz duruma düşürdü. Kuşadası'nda deprem ilk defa olmuyor. 15 milyon yıldır oluyor. Sisam'da olan deprem aynı zamanda Kuşadası'nı da etkiliyor. Son depremde Kuşadası'nda ölümcül olayın olmaması şükür edilecek bir durumdur. Türkiye birinci derecede deprem bölgesi değilken, neden bugün 'deprem oldu, başınız sağ olsun' sözlerini işitiyoruz. Ülkenin ekonomik ve kültürel yapısı ile doğru orantılı" dedi.

Prof. Dr. Övgün Ercan'ın ardından konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise "Geçtiğimiz yıl meydana gelen depremi yaşadıktan sonra Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kurmaya karar

verdik. Depremlerde yaşanan olumsuzlukları tersine çevirmek burada en önemli amacımızdı. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız depremin ardından bir master plan oluşturmaya karar verdik. Bu kapsamda eylem ve yerleşim stratejilerinin doğru planlamasını sağlamayı hedefliyoruz. Deprem ile birlikte kentimizde 360 ev hasar gördü. Ev sahipleri, evlerini tekrar yapmak istediklerinde deprem yönetmeliği mevzuatları ile karşılaştılar. Evlerini yapmak istediklerinde aynı emsal ile karşılaşmadıklarını gördüler. Kayıpları büyük oldu, hatta evlerini kaybetmekle karşı karşıya kaldılar. Deprem ile Kentsel Dönüşüm başlıklı kurultayda bugün yaşadığımız sorunları ele alacağız" dedi.

30 Ekim'de Ege Denizi'nde meydana gelen depremde İzmir'de enkaz altından ağır yaralı olarak kurtarılan Gülçin Aykut Soydan, Deprem ile Kentsel Dönüşüm Kurultayı'na katılarak yaşadıklarını anlattı. Deprem anında tesadüfen Yılmaz Erberk Apartmanı'nda bulunduğunu belirten Gülçin Aykut Soydan "Markete gitmiştim. Sarsıntı oldu. Sonrasında göçük altında kaldım. Dehşet derecede karanlıktı ve toz kokusu vardı. Umutsuzluğa kapıldım ve birazdan bu hayattan kopacağımı düşündüm. Saatler sonra UMKE ve AFAD ekipleri bize ulaştılar. 3 ay Ege Üniversitesi'nde tedavi gördüm. Artık sol elimi kullanabiliyorum. Umarım bu depremlerde en son yaralanan kişi ben olurum. Umarım kimse can kaybına uğramaz" diye konuştu.

Boğaziçi Kandilli Gözlemevi'nden Jeofizik Yüksek Mühendisi Doç. Dr. Doğan Kalafat ise "Kuşadası'nın Deprem ve Tsunami Potansiyeli" başlıklı bir sunum yaptı. Depremsellik anlamında Kuşadası'nın Sisam'dan ayırt edilemeyeceğini belirterek Kuşadası'nda tsunami oluşma riskinin bulunmadığını ifade etti. Depremin yıkıcı etkisinin zeminden ve binaların yapısından kaynaklandığına dikkat çeken Doç. Dr. Doğan Kalafat, Türkiye'de 7'nin üzerinde bir büyüklükte deprem beklenmediğini ve alınacak önlemlerle yıkıcı etkilerin en aza indirilebileceğini söyledi.

"Deprem ile Kentsel Dönüşüm" başlıklı kurultayın üçüncü oturumuna 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Kurucusu ve AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki konuşmacı olarak katıldı.

İTÜ İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertaç Ergüven başkanlığında gerçekleşen oturumda "Kuşadası'nın Deprem Tehlikesi" başlıklı bir sunum yapan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kuşadası'nın fay zonu üzerinde yer aldığını belirterek kentteki tüm faylarla ilgili bilgi sahibi olunduğunu ifade etti. Prof. Dr. Hasan Sözbilir "Deprem üretme potansiyeli bulunan herhangi bir fay hattının neden olabileceği hasarı önceden bilmek büyük önem taşıyor. Hangi mahallede, hangi sokakta, hangi binada ne çapta bir hasar oluşacağını önceden bilmek demek nerelerin kentsel dönüşüme girmesi gerektiğini de bilmek demektir. Tüm belediyelerin bir önce bu planı oluşturması gerekiyor" dedi.

Kurultayın 4. oturumunda sunum yapan Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayhan Delibaş, Deprem Söylentileri ve Uzmanlık Sorunsalı: Toplumsal Kırılganlık konusunu ele aldı. Delibaş, söylentinin toplumda tahribata dikkat çekti. Jeofizik ve jeoloji alanlarının sosyoloji ile birleştirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Kayhan Delibaş, "Deprem ile ilgili güven arayışı, güven aşınması ve söylentiler var. Ne yazık ki 20 yıldır gerekli yolu alabilmiş değiliz" dedi. - AYDIN

Uzman isimler Kuşadası'nda deprem gündemiyle bir araya geldi
Uzman isimler Kuşadası'nda deprem gündemiyle bir araya geldi
Uzman isimler Kuşadası'nda deprem gündemiyle bir araya geldi
Uzman isimler Kuşadası'nda deprem gündemiyle bir araya geldi
Uzman isimler Kuşadası'nda deprem gündemiyle bir araya geldi

Kuşadası Belediyesi, Kentsel Dönüşüm, Kuşadası, Deprem, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Uzman isimler Kuşadası'nda deprem gündemiyle bir araya geldi - Son Dakika


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