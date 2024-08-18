Üzümlü İlçesinde Cimin Üzümü Hasadı Başladı - Son Dakika
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Üzümlü İlçesinde Cimin Üzümü Hasadı Başladı

Üzümlü İlçesinde Cimin Üzümü Hasadı Başladı

Erzincan ekonomisine katkı sağlayan ve sağlık açısından şifa kaynağı olan Üzümlü ilçesinde yetiştirilen tescilli Cimin üzümünün hasadı başladı. Üzümlü ekonomisi açısından büyük önem taşıyan Cimin üzümü, hem iç piyasada tüketiliyor hem de yurt dışından talep görüyor.

18.08.2024 11:02
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Erzincan ekonomisine katlı sağlayan ve sağlık açısından şifa kaynağı olan Üzümlü ilçesinde yetiştirilen tescilli Cimin üzümünün hasadı başladı. Cimin üzümünün kilosu tarlada 50-60, tezgahta 100-120 TL'den satışa sunuluyor.

Sofralık çekirdekli siyah üzüm sınıfındaki tescilli Cimin üzümü yetiştiren Üzümlülü çiftçiler, bu yıl verimin iyi olması ve piyasada oluşan toptan fiyatlardan memnun. Yörede 8 bin 650 dekar bağda yılda yaklaşık 6 bin ton üretilen Cimin üzümünün bu seneki toptan fiyatları, çiftçinin yüzünü güldürdü.

Üzümlü ekonomisi açısından büyük önem taşıyan Cimin üzümü, hem iç piyasada tüketiliyor hem de yurt dışından talep görüyor. Üzümlü'deki üzüm hasadının, hava şartlarına göre Ekim ayının sonuna kadar devam edeceği bildirildi.

Üzümlü'ye bağlı Pişkidağ ve Bayırbağ köyünde 200 yıllık bağlarda yetiştirilen üzümler çiftçinin en önemli geçim kaynakları arasında bulunuyor.

Kentin tescilli ürünlerinden olan ve Üzümlü ilçesinde yetişen Cimin üzümünün hasadına başlandı.

"Kilosu tarlada 50-60, markette 100-120 lira"

Üzümlü ilçesindeki yaklaşık 10 bin dekar alanda yetiştirilen ve yıllık 6 bin tonun üzerinde üzüm üretimi gerçekleştirilen ilçede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle Cimin üzümünde bu yıl hasat erken başlarken üzümün kilosu, tarlada 50-60 lira, markette 100-120 liradan satılıyor.

"10 bin dekar alanda üretiliyor"

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Malatya ve Elazığ'ın ardından en çok üzüm üretilen Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki yaklaşık 10 bin dekar üzüm bağında yılda yaklaşık 6 bin ton Cimin üzümü üretiliyor.

Kendine has eşsiz tadıyla sofralık olarak talep gören Cimin üzümü, şeker oranının düşük olması sebebiyle de özellikle diyabet hastalarınca tercih ediliyor.

Üzümlü'ye bağlı Baybırbağ köyünde hasat yapan Pehlül Toprak, "Üzümün insana çok büyük faydaları vardır. Buradaki bağlar 200 yıl öncesine dayanıyor, geçim kaynağımız üzüm yetiştiriciliğidir. Siyah üzümün insana çok büyük faydaları vardır. Kan yapıcı özelliği vardır, ayrıca çekirdeği de antioksidan taşımaktadır. Üzüm hasadı Ağustos'un ortalarında başlar, Kasım ayına kadar devam eder" dedi.

Erzincan üzümünün özel bir üzüm olduğuna işaret eden Recep Çetin ise, "Üzümümüzün tadı, aroması çok farklı. O yüzden Türkiye'de tek denilebilecek nadir üzümler arasında. Başta Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi olmak üzere Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor. Bu sene rekoltenin yüksek olmasından dolayı hasadın Ekim ayının sonunda kadar devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Üzümlü İlçesinde Cimin Üzümü Hasadı Başladı - Son Dakika

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