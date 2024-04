Uzungöl\'de HES Projesi Protesto Edildi

Yerel

GENÇAĞA KARAFAZLI

Trabzon Uzungöl'de yapılmak istenen HES projesi, vatandaşlar tarafından protesto edildi. Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş, "Biz Uzungöl'de HES istemiyoruz. Bunu net bir şekilde ifade ediyoruz ve bu projeden vazgeçilmesi için hukuk içinde her türlü meşru hakkımızı kullanacağımızı da ilan ediyoruz. Başka Uzungöl yok. Her derede HES'lerin var ama bu ülkede başka Uzungöl yok" dedi.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde yüzlerce yurttaş, bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl'de Danıştay'ın daha önce iptal ettiği Uzungöl Solaklı Vadisi'nde Bordo Mavi Enerji Şirketi tarafından açılmak istenen Hidroelektrik Santrali (HES) projesinin yeniden başlatılmasını protesto etti. Solaklı vadisinde gerçekleşen eylem öncesi yöresel sanatçı Onay Şahin bir konser verdi. Şahin, seslendirdiği türküde HES istemediklerini ifade etti. Açıklamaya katılan yurttaşlar, 'Dereler halkındır satılamaz', 'HES varsa sıkıntı var', 'Alan kim satan kim', 'Uzungöl rant alanı değil koruma alanıdır' dövizleri taşıdı.

"BÖLGE İNSANLARIMIZ PROJEYE KARŞI ÇIKMIŞTIR"

Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş, şunları söyledi:

"Bugün buraya toplanmamızın nedeni ülkemizin ve bölgemizin en önemli turizm merkezlerinden olan Uzungöl'e yapılması planlanan HES projesidir. Daha önce Trabzonspor'un sahibi olduğu 'Bordo Mavi Enerji' adındaki şirket adıyla ruhsatı alınan Uzungöl HES, 2012 yılında ÇED raporu almıştır. Turizme ve çevreye vereceği zararını öngören bölge insanlarımız çok güçlü şekilde projeye karşı çıkmış ve hukuki yola da başvurmuştur. Trabzon İdare Mahkemesi'nin eksik inceleme ile verdiği karar önce Danıştay'dan bozulmuş, ancak FETÖ etkisinde hazırlanan raporlar neticesinde maalesef davanın reddine karar verilmiştir. Trabzonspor bu projeyi gündeme getirdiğinde doğa kıyımı ile elde edilecek gelirin sporun ruhu ile bağdaşmaması nedeni ile hem Trabzon'da hem de deplasman maçlarında taraftarların yoğun protestosu ile karşılaşmış, neticede taraftarlarının arzusu doğrultusunda projeyi atıl bırakmıştır. 2018 yılına gelindiğinde ise Bordo Mavi Enerji adlı şirketin adresi Trabzon Ortahisar'dan, İstanbul Bakırköy semtine taşınmış, 2021 yılında ise şirketin ortaklık yapısı ve yönetim kurulu da değişmiştir. Şu an Trabzonspor'un bu şirkette var olup olmadığı bilinmemektedir. Ancak şunu da ifade edelim; bu projenin arakasında ister Trabzonspor olsun ister olmasın bizim için değişen bir şey de yoktur. Biz Uzungöl de HES istemiyoruz. Bunu net bir şekilde ifade ediyoruz ve bu projeden vazgeçilmesi için hukuk içinde her türlü meşru hakkımızı kullanacağımızı da ilan ediyoruz. Başka Uzungöl yok her derede HES'lerin var ama bu ülkede başka Uzungöl yok. Uzungöl Trabzonsporun kalesidir Trabzonspor bu proje ile kendi kalesine gol atmıştır."