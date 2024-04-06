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Türkiye'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl Ramazan Bayramı tatili için misafirlerini bekliyor.

Her yıl turizmde rekorlar kıran Trabzon'un Çaykara ilçesi sınırları içindeki Uzungöl bu yıl turizm sezonu açılmadan Irak ve İran'dan gelen yüzlerce turisti ağırlamaya başlarken, şimdi de Ramazan Bayramı tatilinde yerli turistleri ağırlamaya hazırlanıyor. Uzungöl'de bir yandan da çevre düzenlemesi, yürüyüş yolları, araç yolu, altyapı çalışmaları da devam ediyor.

Ramazan Bayramı tatili için hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Uzungöl Turizmciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Keleş, bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Keleş, Uzungöl'ün Ramazan Bayramı tatili sonrası turizm sezonunu tam olarak açacağını ifade ederek altyapıdaki eksikliklerin tamamlanması için Trabzon Vali Aziz Yıldırım ile görüştüklerini ve en kısa sürede çalışmaların tamamlanacağı sözünü aldıklarını söyledi. 2024 yılı turizm sezonunun hareketli geçeceğini kaydeden Keleş, herkesi Uzungöl'ü görmeye davet etti. - TRABZON