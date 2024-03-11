Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Şırnak Uludereliler Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Şırnak Uludereliler Yardımlaşma Derneği ziyaretinde; "Sizlerin desteğiyle açık ara farkla Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni tekrar kazanacağız, hiçbir endişemiz yok. Halk hizmetlerimizden memnun. Bir 5 yıl daha sizlerin desteğiyle görevimizi yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Seçer, Şırnak Uludereliler Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret ederek dernek üyeleriyle bir araya geldi. Daha sonra Mustafa Kemal Mahallesi'nde halk buluşması gerçekleştiren Seçer, son olarak Adıyaman Tutlular Derneği üyeleriyle buluştu.
Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde yer alan Şırnak Uludereliler Yardımlaşma Derneği üyeleriyle bir araya gelen Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşlara yapmış olduğu hizmetlerin karşılığında vatandaşların memnuniyetlerini dile getirmesinin kendisini mutlu ettiğini ifade etti. CHP'nin Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız ile birlikte Meclis'teki 5 yıllık görev süresi boyunca çok değerli işler yaptıklarını söyleyen Seçer, "Çevre sorunlarında, yolsuzluk iddialarında, imar düzenlemelerinde, geriye dönük ya da dönemimizle ilgili kararlarda, hep halkın yanında duran bir meclis üyesi oldu ve beraber çalıştık" dedi.
Seçer, kentte hayata geçirdikleri yol yapımından, sosyal belediyecilik alanında gerçekleştirdikleri hizmetlere, ucuz yemekten gıda yardımına, evde bakıma ve çocukların eğitimlerine katkı vermeye kadar her türlü desteği gerçekleştirdiklerini anlattı. Seçer, şunları kaydetti:
"AÇIK ARA FARKLA YENİDEN KAZANACAĞIZ"
"Mersin insanı mutlu ve gerçekten huzurlu. Mersin çok çeşitliliğin olduğu bir kent. Burada huzuru sağlamak için belediye başkanı herkesi vatandaşı olarak görecek. Bu kentteki belediye başkanının herkesi kucaklayacak bir dili olacak, herkesi sevecek. Belediye başkanın kalbinde insanlık sevgisi olacak, ne hizmetlerinde ne davranışlarında hiçbir ayrıma gitmeyecek. 5 yıldır bunu yaşadık. Baktılar ki bir Başkan geldi, kendisi için söylenen o kara propaganda hep boşmuş, böyle bir derdi yokmuş. Oy vermeyenin de verenin de köyünü, yolunu yapmış. Nerenin neye ihtiyacı varsa adalet çerçevesinde hizmeti dağıtmış. Bu 5 yıl bu kente öyle bir hissiyat getirdik ki, herkes; 'Benim Başkanım' diyor. Sizlerin desteğiyle Büyükşehir'de açık ara farkla Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni tekrar kazanacağız, hiçbir endişemiz yok. Halk hizmetlerimizden memnun. Bunu da sandıkta Toroslar'da Abdurrahman Yıldız için Büyükşehir'de Vahap Seçer için destek olarak göstereceklerinden eminim. Bir 5 yıl daha sizlerin desteğiyle görevimizi yapmaya devam edeceğiz."
Şırnak Uludereliler Yardımlaşma Derneği Başkanı Necmettin Üren, Başkan Seçer'in göreve geldiği günden bu yana yapmış olduğu hizmetlerden dolayı memnun olduklarını dile getirdi. Üren, "Başkanımız; insan ayırımını yapmayan, eşitliği, kardeşliği, barışı, sevgi, insanlığı daima ön planda tutan bir başkan. Bu özellikler, her başkanda bulunmaz. 20 kere de aday olsanız biz sizin yanındayız" diye konuştu.
Şırnak Uludereliler Yardımlaşma Derneği'nin ardından Toroslar İlçesi Mustafa Kemal Mahallesi Halk Buluşması'nda konuşan Seçer, kendisini coşkuyla karşılayan yurttaşlara şöyle seslendi:
"1 NİSAN SABAHI BURADA OLACAĞIZ. GÜZEL GÜNLER BİZİ BEKLİYOR"
"Belediye başkanı halkı seviyor, yüreğinde hissediyor, halk, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, yoksul yurttaşlar için gecesini gündüzüne katıyorsa onu kimse yıkamaz. Çünkü arkasında halk var. En büyük güç halkın gücüdür. Herkese adaletli hizmet. Bize oy veren de vermeyen de; etnik yapısı, belgesi, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun bizim vatandaşımızdır. Onların acısı bizim acımızdır. Tok, açın halinden anlamaz. Acısı olmayan acılı insanın halinden anlamaz ama belediye başkanı anlamak zorundadır. Tokun halinden de acılının halinden de süt isteyen bebeğin de ilaç isteyen hastanın da halinden anlamak zorundadır. 5 yıldır bunu gösterdik. İnsanları ayırmadan, ötekileştirmeden, onları kucaklayarak, insanca elini uzatarak hizmet yapmanın sonuçlarını göreceğiz. 'Hiç merak etmeyin, bizi tanımıyorsunuz ama bize destek verin. Alnınızı açık, başınızı dik gezdireceğiz' dedik. Şimdi yine diyoruz. Bizlere destek verin. Aynı duygu ve düşüncelerle çalışacağız. Biz 1 Nisan sabahı burada olacağız. Güzel günler bizleri bekliyor. Bir olacağız, birlik olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Çalışan, azmeden kazanır. İnsanları seven, sayan, sevgi ve saygı görür. Buna inanıyoruz ve güveniyoruz."
CHP Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız, Toroslar İlçesi'nin 30 yıldan bu yana hak ettiği değeri göremediğinden söz ederek, şunları dile getirdi:
"TOROSLARI KISA BİR SÜREDE İMAR EDEBİLİRİZ, YENİDEN KURABİLİRİZ"
"Burada bulunan insanların gözlerindeki ışıktan anlıyorum ki; doğru yolda ilerliyoruz, bu işi başaracağız ve Toroslar'ın 30 yıllık makus talihine hep beraber el birliği ile son vereceğiz. Bizler bu gücü Toroslar Belediyesi'nin gücüyle birleştirerek çok daha mükemmel işleri Vahap Başkan'ımla beraber başaracağız. Toroslar'ın 30 yıllık makus talihine son vermek için hep beraber el birliğiyle Torosları umduğumuz zaman diliminden çok daha kısa bir sürede imar edebiliriz, yenileyebiliriz, yeniden kurabiliriz."
Gün içerisindeki son programı olan Adıyaman Tutlular Derneği'nde konuşan Seçer, Mersin'de her milletten insan olduğunu kaydederek, şunları söyledi:
"BEN TÜM VATANDAŞLARIMI SEVİYORUM"
"Birbirimizi anlamak zorundayız. Birbirimizi ayırmamalıyız zaten artık iç içe geçmişiz. Kürt'müş, Türkmen'miş, Arap'mış, göçmenmiş iç içe geçmiş herkes, bırak istediği gibi yaşasın, istediği gibi giyinsin, istediği dili kullansın. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu birer yurttaşıyız. Ülke hepimizin. Biz diyoruz ki 'Modern bir ülke olsun, demokrasi olsun, hukuk devleti, insan hakları olsun, bir arada olalım, bütün olalım, ayırmayalım.'Toroslar'ın tepesindeki bu dağ köylerindeki, Yörük ellerindeki bir kadın, başına bir adaletsizlik geldiği zaman 'Vahap Başkan var' diyecek. 'Ben bunu dedirteceğim' dedim. 'Toros dağlarındaki kadın çaresiz kaldığı zaman Vahap Seçer aklına gelsin, Vahap Başkan'ım var desin' dedim. Şimdi tam da böyle. Bundan gurur ve onur duyuyorum. Ben köylere gittiğim zaman özellikle Mut'ta ve daha uçta periferideki ilçelerde Gülnar'da bunu vatandaşlardan duyuyorum. Bir belediye başkanı halkını sevecek. Yoksa iyi bir belediye başkanı olmaz. O memlekete huzuru da getiremez. Herkesin huzuru, mutluluğu yerinde. Ben halkımı seviyorum. Benim için AK Partili, İYİ Partili veya Cumhur İttifakı'na oy vermiş hiç önemli değil. Ben tüm vatandaşlarımı seviyorum."
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