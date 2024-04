Vahap Seçer, Anamur, Aydıncık ve Silifke'de Belediye Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

Yerel

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden seçilen Vahap Seçer, yerel seçimlerde başarı elde ederek Anamur, Aydıncık ve Silifke'de Belediye Başkanlığı görevlerine başlayan yeni belediye başkanlarını makamlarında ziyaret etti, görevlerinde başarılar diledi. Seçer, yeni seçilen belediye başkanları ile birlikte ilçelerde ve Büyükşehir'de uyumlu hizmet üreteceklerinin altını çizdi.

Başkan Seçer, yerel seçimlerde başarı sağlayarak Anamur Belediye Başkanı seçilen Durmuş Deniz'e, 'Hayırlı olsun' dileklerinde bulunarak, "Anamur, ilimizin çok güzel, müstesna ve şirin bir kenti. Geçtiğimiz 5 yıllık hizmet süremizde Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet alanlarında Anamur'a yönelik önemli ve değerli çalışmalarımız oldu. Özellikle hem şehrin merkezinde hem kırsaldaki yol ağlarımızda gerçekten devrim niteliğinde çalışmalar yaptık ve bu konuda da Anamurlu hemşerilerimizden çok iyi dönüşler aldık" dedi.

"ANAMUR'DA ALINAN OY ORANI ÇOK ANLAMLI BİR OY ORANIDIR"

Mersin merkezde uyguladıkları sosyal politikalar neyse, aynılarını ilçelere de uyguladıklarını kaydeden Seçer, " 'Anamur, periferide bir ilçe, gözden ırak, ilgi alanımızda değil' demedik. Merkezde ne varsa; çocukların eğitimindeki desteklerden yaşlı bakıma, kadın politikalarına ve tarım desteklerine kadar Anamur'a da adaletli ölçüde hizmet getirdik. Son seçimlerde de görüleceği üzere Anamur'da alınan oy oranı çok anlamlı bir oy oranıdır. Mutlaka konjonktürel gelişmeler bu destek oranına etki etti ama asıl ve temel konu belediyecilikte hizmettir. Gerisi lafı güzaftır" diye konuştu.

"ANAMUR ORTAK AKILLA YÖNETİLEBİLİRSE, BUNDAN ANAMUR HALKI KAZANIR"

Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz ile birlikte Anamur'a rahat bir şekilde hizmet üreteceklerini kaydeden Seçer, aynı partide, aynı dünya görüşünde ve aynı anlayışta 2 Başkan olduklarını vurguladı. Seçer, "Bu durum hem Büyükşehir Belediyesi'nin hem de Anamur Belediyesi'nin işlerini kolaylaştırır. Eğer ki bu süreçte Anamur ortak akılla yönetilebilirse, bundan Anamur halkı kazanır. Doğal olarak da biz de bundan büyük yarar görürüz. Çünkü buradaki başarı; bize karşı olan sevgiyi ve ilgiyi tahkim eder. Seçmen davranışı budur. Bir genç ilk kez gelip size oy veriyorsa, siz o gencin taleplerini, isteklerini ve hayallerini yöneticiler olarak gerçekleştiriyorsanız, o artık sizin dünya görüşünüzden, sizin partinizdendir. Parti meselesi babadan oğula bir miras şeklinde geçen bir mesele değildir. O, 50-60-70 yıl önceki dünya konjonktöründe kaldı. Şimdi kitle iletişim çağı. İnsanlar gerçekten takip ediyor, ne söylediğinize, ne yaptığınıza ve projelerinize bakıyor" ifadelerini kullandı.

"TOPTANCI MEYVE VE SEBZE HALİ'Nİ ÇOK SÜRATLİ BİR ŞEKİLDE YAPACAĞIZ"

Anamur'da yol yapım, altyapı, içme suyu gibi ilk etapta yapısal bazı sorunların giderilmesine yöneleceklerini belirten Başkan Seçer, "Otluca suyu. Bu belki de bizim majör ilgi alanlarımızdan olmalı. Diğer bir konu sanat yapıları; kültüre, sanata ya da ticarete değer katacak bazı projeler. Burada yakın bir tarihte eski MESKİ yerleşkesinin yerine kültür merkezi temel atacağız. İkinci bir başlangıcımız yeni toptancı sebze ve meyve hali olacak. Hafriyat çalışmaları bitti, duvarları yapılıyor ve onu da çok süratli bir şekilde yapacağız" dedi.

"MECLİS ÇOĞUNLUĞU SORUNUMUZ KALMADI"

Meclis çoğunluğunu aldıkları için artık daha rahat hizmet yapacaklarını da vurgulayan Başkan Seçer, "Meclis çoğunluğu sorunumuz da kalmadı. Artık manevra kabiliyetimiz daha yüksek, kaynak yaratabiliriz. Belediyecilikte en büyük 2 sorun kötü finans yönetimi ve kötü insan kaynağı yönetimi. Bunları başarırsanız belediye başkanlığı çok keyifli bir iştir. Size halkla iletişimden başka bir şey düşündürmez. İşler tıkır tıkır gider" diye konuştu. Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe belediyeleriyle uyumlu hizmetler yürütebilmesi adına şimdiden çalışmalara başladıklarını sözlerine ekledi.

BAŞKAN DENİZ: "VAHAP BAŞKANIMLA OMUZ OMUZA VEREREK KENTİ BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ"

Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz de "Vahap Başkanımla hep beraber, omuz omuza vererek kenti birlikte yöneteceğiz. Benim hiçbir endişem yok. Çünkü arkamızda Vahap Başkanınız var. Bize güven veriyor. Umarım sizlerin de desteğiyle güzel hizmetler yapacağız ve bu hizmetlerin genel seçimlere de yansıyacağını, güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

SEÇER: "AYDINCIK; UYUMLU ÇALIŞMAYLA GÜZEL BİR 5 YIL GEÇİRECEK"

Ardından Aydıncık Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa'yı ziyaretinde konuşan Başkan Seçer, 'Hayırlı, uğurlu' dileklerinde bulunarak, "5 yıl boyunca Aydıncık'a hem üst yapı hem altyapı hem de başta sosyal politikalar olmak üzere farklı alanlarda katkı sunmaya çalıştık. Burada Büyükşehir görev alanına giren bazı yatırımlar ve ortaklaşarak çözebileceğimiz sorun alanları var. Umut ediyorum ikinci 5 yılımızda, Başkan Özkan Kıılçarpa'nın ilk 5 yılında Aydıncık uyumlu çalışmayla güzel bir 5 yıl geçirecek. Aydıncık kaliteli ve güzel hizmetler alacak" dedi.

Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Başkan Kılıçarpa'nın her zaman destekçileri olacaklarının da altını çizdi.

KILIÇARPA: "AYDINCIK'TA, BÜYÜKŞEHİR'İN GÜCÜ İLE HER ŞEYİN ÇOK DAHA KOLAY BAŞARILABİLECEĞİNİ BİLİYORUZ"

Aydıncık Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa da Aydıncık'ta aldıkları başarılarının yanı sıra Büyükşehir'de alınan başarıya da şahit olmalarının kendilerinin onurlandırıp, gururlandırdığından söz etti. Başkan Seçer'i yanlarında görmenin de kendilerine güç verdiğinden bahseden Seçer, "Çağa yakışır bir ilçe olmak istiyoruz. Bu konuda sizin destekleriniz ihtiyacımız var ve bu konuda bize destek vereceğinizi de çok iyi biliyoruz. Şimdiden yaptığınız ve yapacağınız her türlü destekler için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Biz Aydıncık'ta, Büyükşehir'in gücü ile her şeyin çok daha kolay başarılabileceğini biliyoruz. İnsanlar da bize bu konuda güvenlerini gösterdiler. Biz de onlara hizmetin yapılacağını, yapılabileceğini, Aydıncık'ın hak ettiği yerin ve değerinin bu olmadığını kanıtlamak istiyoruz. Onların huzur, güven ve mutluluk içerisinde bir memlekette yaşamalarını istiyoruz" dedi.

"YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR DAHA DA ARTARAK DEVAM EDECEK"

Seçer, son olarak Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'u makamında ziyaret ederek, başarı dileklerini iletti. Silifke'nin çok güzel ve tarihi bir kent olduğunu belirten Başkan seçer, ilk 5 yıllık görev süresinde ilçeye önemli hizmetler sunduklarını, ikinci 5 yıllık dönemde de bu hizmetlerin artarak devam edeceğini söyledi. Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile uyum içerisinde çok önemli projelere imza atacaklarından emin olduğunu söyleyen Seçer, "Süre giden hizmetlerimiz yeni yatırımlarımız oldukça yoğun. Silifke'mizde her alanda bir önceki dönem yaptığımız çalışmalar daha da artarak devam edecek. Daha da zenginleştireceğiz. Altyapı, üst yapı, sosyal politikalar, sosyal politikalara bağlı sağlık hizmetleri, tarımsal projeler, tarımsal destekler ve her konuda çalışma yapan belediyemiz, her konuda projelerini arttırarak hizmet vermeye devam edecek. Bu Silifke için de böyle diğer 12 ilçemiz içinde böyle" dedi.

"HANGİ ALANDA İSTİYORSANIZ BİZ İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ"

Silifke'de, aralarında Erdemli'nin bazı mahallelerinin de olduğu toplam 51 mahalleyi ilgilendiren Aksıfat'tan yeni içme suyu kaynağı isale hattının temelini attıklarını hatırlatan Seçer, bunun yanı sıra Işıklı, Yeşilovacık ve Tisan bölgesinin çalışmalarını da başlattıklarını kaydetti. Yeni dönemde eski hal yerine toplam 10 bin metrekare alan üzerine sosyal yaşam merkezi yapacaklarını dile getiren Seçer, "Bu projeler daha da artarak devam edecek. Şimdi benim bir rahatlığım var, ilçe belediyesinden de katkı alabileceğim. Aynı mücadele çatısı altında emek eden iki insanız. Bu açıdan da ortaklaşabileceğimiz ve rahat çalışacağımız konular olacak. Sizin de projeksiyonlarınızda bizden destek alacağınız hususlar olacaktır, bizim de olacaktır. Çünkü burası çok kadim ve çok güzel bir kent. Ne istiyorsanız, hangi alanda istiyorsanız biz işbirliğine hazırız" diye konuştu.

"İKİ GÜCÜ BİRLEŞTİREREK GÖREV YAPACAĞIZ"

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut da Büyükşehir belediyesi ve Başkan Seçer ile uyum içerisinde çalışacaklarına dikkat çekerek, "Tabii ki alanlarımız belli ama iki gücü birleştirerek görev yapacağız. Uyum içerisinde inşallah Silifke'ye sizlerin desteğiyle hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.