Vahap Seçer, Çiftlikköy Kapalı Pazar Yeri\'ni ziyaret etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir tarafından hizmete sunulan Çiftlikköy Kapalı Pazar Yeri'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Seçer, hizmete sunulan 'Mersin Büyükşehir Belediyesi Çiftlikköy Kapalı Pazar Yeri'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi, esnafa 'Hayırlı İşler' diledi.
Başkan Seçer'e pazar ziyaretinde; CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Yenişehir Belediye Başkanı ve CHP Yenişehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Özyiğit, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İzzet Kırılmaz, CHP Mersin İl Kadın Kolları Başkanı Gülşah Yıldırım Genç, CHP Yenişehir İlçe Başkanı Toprak Çalışkan, CHP Yenişehir İlçe Kadın Kolları Başkanı Nuray Emre, CHP il ve ilçe yöneticileri, Meclis üyeleri, Meclis üyesi adayları, Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratları, Çiftlikköy Mahalle Muhtarı Aynur Öztürk eşlik etti.
Pazar ziyareti sonrasında konuşan Seçer, yapımını tamamladıkları Pazar Yeri ile ilgili bilgi verdi. Seçer, şunları kaydetti:
"Çiftlikköy Pazar Yeri'ndeyiz, Üniversite Caddesi'nin yanında. Burada bir pazar yeri inşa ettik. Burayı vatandaşların talebi doğrultusunda yaptık. Burası bin 800 metrekare bir alan ve 150 metre uzunluğunda. Zabıta Noktası var, tuvaletleri var, mescitleri var. En az 80 pazarcı burada tezgah açabiliyor. Bölgemize hayırlı olsun. Vatandaşlarımızı da dinledim. Gayet memnunlar. Ama memnun olmadıkları bir şey var; fiyatlar. İnşallah biz iktidara geldiğimizde onun da çaresini bulacağız. Bölgemize hayırlı olsun."
Büyükşehir ile ilgili gelen talepleri çalışma arkadaşlarına not aldıran Seçer, vatandaşlara ALO 185 üzerinden de taleplerini belediyeye iletebileceklerinden söz ederek, taleplere anında müdahale edilebileceğinden söz etti.
Seçer'e yeni dönem için başarı dileklerinde bulunan Çiftlikköy halkı, seçimlerde destek vereceklerini vurgulayarak, Başkan Seçer'in yanında olduklarını dile getirdi. Seçer'in pazar ziyaretinde ayrıca ekipler tarafından 'Vahap Seçer, Mersin Geçer'yazılı pazar çantaları ile bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
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