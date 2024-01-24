Vahap Seçer, \'Kent Katılımı Buluşmaları\' Kapsamında Emek Örgütleri ile Bir Araya Geldi

Gerçekleştirilen buluşmada sendika başkanları ve temsilciler tek tek söz alarak Başkan Seçer'e kent hakkındaki taleplerini ve önerilerini ilettiler. Seçer ile fikir alışverişinde bulunan sendika temsilcileri bu tür toplantıların da önemli olduğuna vurgu yaparlarken, kendileri ile sık sık bir araya gelen Başkan Seçer'e teşekkürlerini ilettiler.

Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen buluşmada Başkan Seçer'e, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok ile Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürü İrfan Korkmaz eşlik etti. Toplantıda ayrıca Büyükşehir ve MESKİ bürokratları, daire başkanları ve şube müdürleri yer aldı.

SEÇER: "ELEŞTİRİ VE ÖNERİLER BİZE REFERANS OLDU"

Başkan Vahap Seçer, Kent Katılımı Buluşmaları'nın kent yönetiminde kendilerine çok yararı olduğundan söz ederek, "Burada aldığımız eleştiriler, öneriler ve yaptığımız iyi işlerdeki onaylar bir sonraki yapacağımız işler için bize referans oldu, çok yardımcı oldu. Kent yönetiminde de böyle davranmak bir Başkan açısından çok olumlu sonuçlar doğuruyor. Her şeyden önemlisi, 'Her şeyin iyisini ben bilirim!' mantığının dışında danışarak, farklı fikirleri dinleyerek hareket etmek olumlu sonuçlar doğuruyor" dedi.

Bir dönemi bitirdiklerini ve bu süreçte bu toplantılara katılarak, fikirleriyle kendilerine destek veren herkese teşekkürlerini ileten Başkan Seçer, ikinci 5 yıllık dönemlerinde de aynı anlayış ile birlikteliklerinin devam etmesi temennisinde bulundu. Seçer, "Hepimiz hep beraber bu 5 yıldan da aldığımız deneyimlerle çok daha güzel projelere ve vizyon koyabilecek çalışmalara imza atarız. Buna inanıyorum. Bu sadece benim için değil sizin için de önemli. Çünkü daha önce Mersin'de kent yönetiminde böyle bir uygulamanın olmadığını biliyorum" diye konuştu.

Kent bileşenleri ile beraber olmayı önemsediğinin vurgusunu yapan Seçer, "Temsil ettiğiniz gruplar emek örgütleri. Emek örgütleri ve emek sınıfı; Türkiye'de en fazla, Türkiye'nin ekonomik, siyasal, toplumsal sorunlarından direkt etkilenen grupların başında geliyor" diye konuştu.

"YAPTIĞI İŞTE TOPLUM YARARI ARAYAN HER STK BİZDEN DESTEK ALDI"

Sivil toplum temsilcilerinin sözlerini dinledikten sonra konuşma yapan Başkan Seçer, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntı hakkında sorumlunun belediye olmamasına rağmen ellerinden geleni yapacaklarının altını çizdi. Bu sorunlara ilişkin ürettikleri çözümleri anlatan Seçer, "Emeklilerin yaşamını kolaylaştıracak bazı dokunuşlar yaptık. Emekli vatandaşımın sosyal hayatından ekonomik hayatına kadar birçok konuya eğilmek için Belediye olarak emeklilerimizle ilgili projeleri Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yürütüyor. Bu konuda bazı çalışmalarımız var. Emekli Evi bunlardan bir tanesi. Sadece Mezitli, Yenişehir'de değil, Emekli Evi'miz birçok yerde var. Toroslar, Halkent, Tarsus'ta var ve Anamur'da da yeni bitti, açıyoruz. Biz bunu yaygınlaştırıyoruz, mümkün olduğunca da artıracağız" dedi.

"1 TL DEMEK HERKESE DOKUNMAK DEMEK"

Öğrencilerin Mersin'de toplu taşımayı 1 TL'ye kullandıklarından söz eden Başkan Seçer, bu hizmetin aslında topumun tüm kesimlerine dokunmak olduğunu vurguladı. Seçer, "1 TL demek herkese dokunmak demek. Öğrenciye çok daha fazla indirim yapmak, hem öğretmene hem belediye işçisine hem sanayide ya da tarımda çalışan bir işçiye dokunmak demektir. Biz onun için öğrenci öncelikli indirimler yaptık. Bir belediye başkanı, toplu taşıma, su fiyatları ya da ücret karşılığı belediyenin verdiği hizmetlerde yüksek fiyatı arzu etmez. Onun için müsterih olun. Ben kamu hizmeti yapıyorum" diye konuştu.

"METROYU BİTİRECEĞİM"

Metro Projesi hakkında bilgi veren ve Büyükşehir Belediyesi olarak kredi onayının tam olarak 2 yıl bekletildiğinden söz eden Seçer, "Biz kredi arayışına çıktık. İlk etapta imzalansa Euro 9 liraydı. O zaman para çok rahat bulunuyordu. Şimdi para bulunmuyor ama biz bulduk. Benim ikinci dönemde Mersin halkına vereceğim söz; 'metroyu bitireceğim.' " diye konuştu.

"MÜFTÜ DERESİ'NE MUAZZAM BİR PROJE HAZIRLIYORUZ"

Müftü Deresi'nde gerçekleştirdikleri çalışmaları anlatan Seçer, ıslah çalışmalarının DSİ'ye ait olduğunu, Büyükşehir'in ise Müftü Deresi Yaşam Vadisi Projesi'ni hayata geçireceğini ve derenin olduğu bölgeyi canlandıracaklarını kaydetti. Seçer, "Oraya muazzam bir proje hazırlıyoruz. Dedim ki 'Bu konuda Türkiye'de en iyi kimse bulalım, gelsin bize bir sunum yapsın, projemizi de o yapsın.' Burayı iyi bir göz inceler, iyi bir kalem yazar çizerse insanların vakit geçireceği muazzam bir alan olur. Dünyada örnekleri çok" dedi.

Sahilde yapılan hizmetlerden de söz eden Seçer, sahilleri ranta değil halka açtıklarının altını çizerek, "Şu anda sahil işletmecilerin elinde olabilirdi. Ama şimdi oralar halkın. O kütüphaneyi de kimse oraya yapmaz, koca bir restoran yapar, bir de yoldaşına verirdi. Diğer tarafı da nikah salonu yaptık, orası da restorandı. Halk gelsin, sahilde nikah kıysın istedik" diye konuştu.

"BİZİM YOL YAPIMLARIMIZ HIZLIDIR"

Büyükşehir'in yol çalışmalarının çok takdir topladığından bahseden Seçer, "Bir hafta önce İsmet İnönü Bulvarı'na başladık, Liman Caddesi yağmur suyu dahil haftaya bitiyor. Orası 2 buçuk kilometre. Bizim yol yapımlarımız hızlıdır" dedi. Tarsus'taki Prestij Cadde yapımından da söz eden Seçer, "Oranın altyapısını değiştirdik. Şimdi 3.-4. Çevre Yolu'nu bir kilometrelik yeni, 35 metrelik bulvarla Üniversite Caddesi'ne bağlıyoruz. Tam 980 metre ve Mart sonuna kadar da bitirecekler. Gece-gündüz çalışıyorlar. Bakın 1 kilometrelik yeni bulvarı Belediye size 2 ayda açıyor. Bunlar çok önemli. Yol konusunda dikkatli çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir viyadük çalışmalarının da olduğundan bahseden Seçer, ekiplerin ikonik bir proje üzerinde çalıştıklarının da duyurusunu yaptı. Seçer, "Şehirlerde, özellikle de denizi olan şehirlerde, mesela nasıl boğaz köprüsü varsa burada da; 'böyle bir viyadük olabilir mi?' diye düşündük. O tabi maliyetli bir iş. ama yine yapacağız" diye konuştu.

SEÇER, MEDEKA VE TADEKA'YI ANLATTI: "KATILIMCI DEMOKRASİ DEDİĞİMİZ BU"

MEDEKA ve TADEKA'ların da kent için önemine değinen Seçer, bu kurulların çok anlam ifade ettiğini söyledi. Seçer, "Mersin'e ait kim varsa, ne varsa hepsi burada. Bu festivallerde ne olacağına ilişkin biz karar vermiyoruz, MEDEKA veriyor. Katılımcı demokrasi dediğimiz bu. Bizde 13 kurul var. Edebiyattan arkeolojiye, tarihe, kent belleğine, spora kadar birçok konuda orada kurullar var. Tanıdığınız isimler, bu konuda Mersin'in en iyileri ve buralılar" dedi.

"SOSYAL KONUT BENİM EN BÜYÜK PROJELERİMDEN BİRİ"

Sosyal konut projesinin en büyük projelerinden birisi olduğunu söyleyen Seçer, "Türkiye'de bir ilk olacağı için çok önemsiyorum. Yurt dışında bu modeller var. Belediyenin evleri olur, kiraya verir. Belki bin konut yapıyoruz, 500 satacağız, 500'ünü de kiraya vereceğiz. Uzun müddet kiralanır ve insanlar sosyal konutlarda daha iyi şartlarda, daha güzel olanakların olduğu, daha uygun fiyatlarla yaşamlarını idame ettirir" diye konuştu.

"5 YILDIR SOKAĞA RAHAT ÇIKABİLİYORSAM PERSONELİN SAYESİNDE"

5 yıl boyunca hayata geçirdikleri projeler ve Mersin halkına sundukları hizmetleri Büyükşehir'in 11 bin çalışanıyla birlikte yaptıklarını vurgulayan Seçer, "Tüm çalışanlarıma da teşekkür ediyorum. 5 yıldır ben sokağa rahat çıkabiliyorsam bu insanların sayesinde" dedi.

Büyükşehir'in hayata geçireceği yatırımlardan da söz eden Seçer, bu yatırımlar kapsamında aldıkları kredi ve hibeleri aktardı. Seçer, "EBRD'den 70.3 milyonu hibe olmak üzere 156 milyon avro kredi aldık. Bugün de IFC ile 35 milyon avroluk niyet mektubunu imzaladık, kesinleşti" ifadelerine yer verdi. Mezitli içme suyu şebekesini de yenileyeceklerini belirten Seçer, "Ayın 9'unda ihalesine çıkıyoruz. Mezitli'nin o eski ve demode olmuş içme suyu şebekesini tamamen değiştireceğiz" dedi.

"BU SEÇİMDE BANA KATKINIZ VE DESTEĞİNİZ ÖNEMLİ"

Toplantının oldukça verimli geçtiğini belirttiği konuşmasının son bölümünde, dile getirilen konuşmalardan kendisinin Başkanlık görevinden emek örgütü temsilcilerinin memnuniyetini gözlemlediğini belirten Seçer, şöyle devam etti:

"Seçimlere gidiyoruz. Uygulamalarıma pozitif bakan, Belediye Başkanlığımın bu kent için yararlı olacağını düşünen arkadaşlarıma sesleniyorum; bu seçimde bana katkınız ve desteğiniz önemli. Bu ülkeyi hepimiz seviyoruz. Herkes kendi açısından seviyor ama birbirimizin görüşüne katılmak zorunda değiliz. Şahsına saygı duyarız, görüşüne katılmayız. Ben seçildikten sonra herkesin belediye başkanı olmak için sadece söylemde değil, özünde de böyle hareket ettim."

"HERKESE EŞİT HİZMET GİTTİ"

Geride kalan 5 yıllık süre içerisinde en rahat gittiği yerlerin Batı ilçeleri olduğunu dile getiren Seçer, "Yani partimin ve benim oy oranımın düşük olduğu yerler. Siyasal olarak benim dünya görüşümden ayrı olan yerler. En rahat oralara gidiyor, en fazla sıcak ilgiyi de oradan görüyorum. Çünkü onlar; 'Oy vermedik bu bölgelere hizmet gelmeyecek' zannettiler, aksine herkese eşit hizmet gitti. O yönden de vicdanen rahatım ve müsterihim" dedi.

"İDEOLOJİK FARKLILIKLARI BİR KENARA BIRAKIP BİR BELEDİYE BAŞKANI HERKESİN GÖNLÜNE GİREBİLİR"

5 yıllık süreyi çok yoğun bir çalışma temposu ile tamamladıklarının altını çizen Seçer, seçimlerden kazanan taraf olarak ayrılacağına yürekten inandığını kaydetti. Başkan Seçer, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnançtan öte bilimsel olarak düşündüğüm ve ölçümleri incelediğim, halkın arasında bir insan olarak insanlarla konuşup onu hissettiğim zaman, bu seçimi alacağımızı görüyorum. Türkiye'ye ideolojik farklılıkları bir kenara bırakıp bir belediye başkanının herkesin gönlüne girebileceğini ispat edeceğiz. Bakın bunu sandıkta göreceğiz. Türkiye'de bu anlamda da bir şeylerin değişebileceğini Mersin halkı olarak göstereceklerine inanıyorum."

PALA: "DEMOKRASİ ANCAK BÖYLE HAYATA GEÇİRİLİR"

Sivil toplum kuruluşlarının dilek ve isteklerini yöneticilere iletmesi adına bu toplantıların çok önemli olduğunu vurgulayan Tüm Emeklilerin Sendikası Tarsus Şube Başkanı Hüseyin Pala, "Hatta mahalle, ilçe ve halk toplantıları olmalı ki insanlar kendi sorunlarını oldukları yerden, yerelden duyurmalı. Çok güzel bir uygulama, sivil toplum kuruluşları ile toplanması da demokrasiye yakışır, Sayın Vahap Seçer'e de yakışır bir uygulama. Cumhuriyet, demokrasi ancak böyle hayata geçirilir" diye konuştu.

GÖÇMEN: "VAHAP BAŞKAN İYİ BİR BELEDİYECİLİK YAPTI"

Büro Emekçileri Sendikası Mersin Şube Başkanı ve KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Kemal Göçmen, bu tip buluşmaların çok önemli ve değerli olduğunun altını çizerek, "Çünkü kentin sorunlarını kentte en çok yaşayanlar bilir ve onları dile getirenlerin de onlar olması lazım. Bu açıdan da bu toplantıların önemi çok büyük. Muhalefet partilerine siyasal iktidarın bakış açısını da biliyoruz. Bu zorluklara rağmen Vahap Başkan iyi bir belediyecilik yaptı. Hizmetleri iyiydi" dedi.

DEMİRKOL: "BU TARZ BULUŞMALARIN YENİLENME VE GELİŞME ADINA BİRÇOK KONUNUN ÖNÜNÜ AÇABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'na bağlı Genel Sağlık İş Mersin Şube Başkanı Meryem Demirkol, Büyükşehir Belediyesi'nin bu tip toplantılara büyük önem verdiğinden söz ederek, "Baktığımızda, bu tarz buluşmaların birtakım sorunları ya da sorun yoksa da yenilenme ve gelişme adına birçok konunun da önünü açabileceğini düşünüyorum. Gençlere de örnek olabileceğimizi düşünüyorum. Kentin yönetimi adına sivil toplum kuruluşları halktan gelen bilgilerle belediye ile köprü görevi görüyor" diye konuştu.

GÖKSOY: "TOPLUMUN YAŞAM BİÇİMİ, TALEPLERİ, İSTEMLERİ BU TÜR TOPLANTILARLA ORTAYA ÇIKAR"

Kentin dinamikleri olarak böyle toplantıları kıymetli gördüklerini söyleyen DİSK Genel İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, "Toplumun yaşam biçimi, talepleri, istemleri bu tür toplantılarla ortaya çıkar. Bu hem sivil toplum örgütlerinin hem demokratik kitle örgütlerinin taleplerini açığa çıkaran hem de belediye başkanıyla olan diyaloğun kente olan önerilerin açığa çıkacağı gibi bütünleşmeyi de ortaya çıkarır" dedi.

Başkan Seçer'in hiçbir ayrım yapmadan sivil toplumun tüm kesimleri ile görüştüğüne dikkat çeken Göksoy, "Bu hem kentimiz hem kurumlar ve Mersin halkı açısından çok büyük önem arz ediyor. O yüzden Sayın Vahap Seçer'i kutluyoruz, başarılarının devamını diliyoruz. Her zaman olduğu gibi bu dönemde atmış olduğu imzaların arkasındayız ve daha büyük işlere ve projelere imza atacağımıza desteğimiz ve inancımız tamdır" diye konuştu.

Toplantı, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.