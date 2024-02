Başkan Vahap Seçer, YKS Öğrencileriyle Bilgi Yarışmasında Buluştu

Yerel

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nde eğitim gören ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik düzenlenen Bilgi Yarışması'na katılarak öğrencilerin yarışma heyecanına ortak oldu.

Başkan Seçer, Büyükşehir'e bağlı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nde eğitim gören YKS öğrencilerine yönelik düzenlenen Bilgi Yarışması'na katılarak öğrencileri yalnız bırakmadı.

Toros Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen yarışmada, öğrenciler Başkan Seçer'i, 'Her bahçede farklı çiçek, Erdemli desteğinle güzelleşecek', 'Tarsus geçer Vahap Seçer', 'Hedefimiz parlak bir gelecek; gençler bu yolda Vahap Seçer ile ilerleyecek', 'Geldiğimiz kilometreler kadar açsak ellerimizi yine de yetmez anlatmaya hizmetlerinizi' dövizleri ve 'Mersin güzelse sebebi sensin', 'Vahap Başkan' sloganları eşliğinde karşıladı.

Büyükşehir'in öğrencilere yönelik hizmetlerinin gösterimi ile başlayan etkinlik, Başkan Seçer'in konuşması ile devam etti. Etkinlikte Başkan Seçer, kura çekimi ile masaları belirledi, ardından da yarışmacılara tek tek başarılar dileyerek başlangıç zilini çaldı. Yüzlerce öğrencinin izlediği yarışmaya, 11 kurs merkezinden 33 yarışmacı öğrenci katıldı.

Gençlerin coşkulu tezahüratları eşliğinde kürsüye gelen Başkan Seçer, gençlere şöyle seslendi:

"Güne sizinle başlamak çok güzel, enerjimiz artıyor, hayata daha fazla bağlanıyoruz. Geleceğimizin güvencesi umudumuz sizleri, gençlerimizi, o mükemmel enerjinizi gördükçe ülkemizi de çok seviyoruz, yaşama daha fazla bağlanıyoruz. Hepinizi çok seviyorum."

Büyükşehir Belediyelerinin yasalar ve yetkiler çerçevesinde başkanın uygulayacağı politikalarla bütçesini istediği alanlara ayırabileceğini aktaran Seçer, şöyle devam etti:

"Örneğin; Mersin Büyükşehir Belediyesi. Bu başkan gençleri çok seviyor, Vahap Seçer gençleri çok seviyor. Diyor ki 'Önemli bir bütçeyi gençlere ayıralım.' Çocukları bir başka seviyor, çocuklara ayıralım. Kadınlara saygı duyuyorum. Onun için onlara önemli bütçeler ayırıyoruz. Kadın, kadının sorunları, ekonomik hayata katılması, bunlara önemli bütçeler ayırıyoruz. Ama her şeyin temeli eğitim. Onun için Mersin Büyükşehir Belediyesi eğitimde de var. Çarşıya, pazara, sokağa indiğimde bir öğrenci ya da bir öğrenci velisi eğitim merkezlerimiz ile ilgili mutluluklarını, teşekkürlerini, dualarını ifade ettiği zaman emin olun dünyanın en mutlu insanı oluyorum. Bana bundan daha büyük bir ödül yok. Bizim için mutluluk, hizmet ettiğimiz halkımızın mutluluğudur, onların teşekkürü, bir hayır duasıdır. Bu ülkeyi seven, düşünen her yönetici bu hisleri taşır, Vahap Başkan'ın hislerini taşır. Önümüzdeki 5 yıl da, geride kalan 5 yıl içinde neler yaptıysak onları devam ettireceğiz ama çok daha iyilerini yapacağız. YKS ve LGS olmak üzere dershanelerimizde toplamda 7 bin 200 öğrencimiz var. Sizlerin sınav ücretlerini belediyeniz ödeyecek. Belediye ödeyecek ama sizin ailenizin ödediği vergiler bunlar. Biz emanetçiyiz, biz adaleti sağlayacağız, paranızı koruyacağız ve israf etmeyeceğiz. Birilerinin de alıp götürmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Mersin, öğrencilerin tercih ettiği, mutlu olduğu bir kent. Mersin güzel bir kent. Mersin'i seviyoruz. Mersin'in insanı güzel. Mersin'in gençleri güzel. Mersin halkı barış ve kardeşlik dolu hisler taşıyor."

Seçer, göreve gelir gelmez öğrenci ulaşım ücreti olan 1 lira 25 kuruş ücreti 1 TL'ye indirdiklerini ve 5 yıl boyunca da bu ücretin değişmediğini söyledi. Seçer, şöyle konuştu:

"Mazot fiyatları, otobüs fiyatları, yedek parça fiyatları artmış. 'Bu benim Mersin gençliğine göreve gelir gelmez bir hediyemdir' dedim. Bütçeyi sizin cebinize aktardık. 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' demiş Mustafa Kemal Atatürk. İlmi takip edin. Dünyayla rekabet etmek istiyorsanız eğitimde bilimde yükseleceksiniz. Biz barış ve kardeşlik insanıyız. Onun için savaşı reddediyoruz, barış ve kardeşlik diyoruz. Bunun yolu da eğitimden geçer."

Seçer, bu yıl ikincisi düzenlenen Gençlik Festivali gibi festival ve konserlerle gençler için birçok sosyal ve kültürel etkinlikler yaptıklarını da sözlerine ekledi. Mersin Üniversitesi'nin kapısında yer alan Mahalle Mutfağı'nda 3 çeşit yemeğin 10 TL olduğunu ve öğrencileri maddi anlamda rahatlattığını aktaran Seçer, sabahları da sıcak çorba dağıtımlarının yapıldığını belirterek, sözlerine şöyle son verdi:

"Öğrenci olmak bu şartlarda zordur. Anneler, babalar bilir bunu. O çorbanın tadı, sabah sabah aç mideye girmesinin hazzı çok başkadır. Mersin Büyükşehir Belediyesi sizlerin ailenizin ödediği vergilerle bunu yapıyor ve yapmaya da devam edecek. Mersin öğrenci kenti olma yolunda hızla devam ediyor. Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sizlere katkılarımızı devam ettireceğiz. Hırsınız aklınızın önüne geçmesin. Hep akılla hareket edin. Bütün mücadeleler akılla, stratejiyle kazanılır. Çok çalışabilirsiniz ama iyi bir çalışma modeliniz yoksa enerjiniz ve zamanınız boşa gider."