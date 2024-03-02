Vahap Seçer, Mersin Halkıyla Buluşmaya Devam Ediyor

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, sık sık gerçekleştirdiği gezilerle Mersin halkı ile bir araya gelmeyi sürdürüyor. Elazığ Yöresel Ürünler Fuarı'na katılan Seçer, ardından Menteş Mahallesi'nde pazar ziyareti yaptı, sonrasında da otogar esnafıyla buluştu.

Elazığlılara "Mersinimizi sevdiniz mi, güzel mi?" diye soran Başkan Seçer, yıllardır bu kentte yaşayanların artık 'Mersinliyim' demesi gerektiğini vurguladı. Seçer, "Burada yaşıyorsak, çocuklarımız buradaysa, burada karnımız doyuyorsa hepimiz Mersinliyiz. Mersinli olduğumuzu her ortamda gururla söylemezsek, Mersin öne çıkmaz" dedi.

Mersin'in 2,5 milyon nüfusu olduğunu hatırlatan Seçer, "Burada Türkiye'nin her tarafından insanlar var. 5 yıldır belediye başkanıyım. Hayatımın en güzel dönemini bu 5 yılda yaşadım. Bu iş çok kutsal bir iş" diye konuştu.

"BANA DESTEK VEREN MERSİN HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

İnsanların teşekkürlerinin kendisini mutlu ettiğini belirten Seçer, "Bu iş zor bir iş ama kutsal bir iş. 5 yıl önce bana destek veren, bu duyguları yaşatan Mersin halkına teşekkür ediyorum. 5 yıllık sürede de onların başını dik gezdirdiysek, 'Bu adama destek verdik. Bizi de pişman etmedi. Allah yolunu açık etsin', dedirtebiliyorsak bir kez daha mutlu oluruz" dedi. Seçer, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek konuşmasına son verdi.

SEÇER, MENTEŞ'TE YURTTAŞLARLA BULUŞTU

Ardından Menteş Mahallesi'nde yer alan semt pazarını gezen Seçer, esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi. Menteş halkı tarafından sevgiyle karşılanan Seçer, yurttaşlarla bol bol sohbet etti. Seçer'e "Mersin sizinle güzelleşti. İyi ki varsınız" diyen Menteş halkı, hizmetler için teşekkürlerini iletti.

OTOGAR ESNAFINDAN SEÇER'E TAM DESTEK

Daha sonra Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali'ni (MEŞOT) ziyaret eden Seçer, burada otogar esnafı ile bir araya geldi. Esnafa 'Hayırlı işler' dileğinde bulunan Seçer, esnafın çayını içti, gelen sorun ve talepleri dinledi. Başkan Seçer'e taleplerini ileten otogar esnafı, hizmetleri ve desteği için teşekkür ettiler.