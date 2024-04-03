Mersin Büyükşehir Belediyesi, Euroleague Kadınlar Dörtlü Finali'ne ev sahipliği yapacak

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Yeniden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Vahap Seçer, Euroleague Kadınlar Dörtlü Finali'nin basın lansmanında, "Spor çok anlam ifade ediyor, toplumsal birlikteliği de pekiştiriyor ve zenginleştiriyor" dedi.

Avrupa'nın kadın basketbolundaki en büyük organizasyonlarından birinde Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin'i temsil edecek. 2024 FIBA Kadınlar Eurolig Final Four'un Mersin'de yapılması için gereken 250 bin Euro katılım ücreti de Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ÇBK'ya destek amaçlı olarak verildi.

Mersin'de 12-14 Nisan 2024 tarihleri arasında Servet Tazegül Spor Salonu'nda düzenlenecek Euroleague Kadınlar Dörtlü Finali'nin basın lansmanı da yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de lansmana katıldı.

Basın lansmanına; Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Başkan Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, FIBA Genel Sekreteri Kamil Novak, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Hüseyin Beşok ve TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı ile ÇBK Başkanı Serdar Çevirgen katıldı.

Başkan Seçer konuşmasında; Çukurova Basketbol Kulübü'nü başarısından dolayı kutlayarak, Dörtlü Final'in Mersin'de oynanmasının kent adına çok önemli olduğunu dile getirdi. Seçer, şunları kaydetti:

"MERSİN BU TİP ORGANİZASYONLAR İÇİN SON DERECE UYGUN BİR KENT"

"Konu Mersin olunca Mersin Büyükşehir Belediyesi de bu organizasyondan bağımsız kalmadı. Spor çok anlam ifade ediyor. Mutlaka insan sağlığıyla alakalı ama toplumsal birlikteliği de pekiştiriyor ve zenginleştiriyor. Spor seyircileri tribünlerde bir arada oturduğu zaman birbirinin kimliğini, etnik yapısını, inanç grubunu ya da siyasal görüşünü sorgulamaz. Hedefleri destekledikleri takımdır. Bu da spora, kültüre ve sanata farklı bir üstünlük sağlıyor. Kentimizin Belediye Başkanı olarak bunu önemsiyorum.

Çukurova Havaalanı'nın açılması lokasyonu kolaylaştıran bir unsur. Mersin üreten, her sektörün olduğu, kazanan ve vergi ödeyen bir kent. Bu da Mersin'i farklı bir kategoriye ayırıyor. Neden çok daha fazla organizasyon olmasın? Spor, kültür, sanat organizasyonları ya da kongre turizmi buna dönük çalışmalar daha fazla neden olmasın? Birçok faydayı beraberinde kente getireceğinden hiçbir şüphemiz yok. Tam da bu noktada bunları düşünerek kulübümüze destek olma kararı aldık."

'Mersin Büyükşehir Belediyesi' ismini taşıyan bir spor kulübü olan MSK'nın Basketbol 1. Ligi'nde Dörtlü Final oynadığını sözlerine ekleyen Seçer, şunları dile getirdi:

"BASKETBOL SPORUNU MERSİN'DE GELİŞTİRMEMİZ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

"Şampiyonluğa gidebiliriz gibi görünüyor. Biz de elimizden gelen desteği yapacağız. Kadın basketbolda ÇBK gibi iddialı bir kulüp var. Mersin ismini duyuruyor ve Mersin'e tanıtım sağlıyor. Neden bir de erkek basketbol takımı olmasın? Şu anda yegane takımımız MSK. Herkesin tabi ki MSK'yı desteklemesini arzu ederiz. MSK hepimizin kulübü ve Mersin ismini taşıyor. Düzeni, intizamı, yönetim şekli, kadroları gerçekten modern, seküler, mantıklı ve Mersin'e yaraşan bir kulüp hüviyetinde. Güzel de seyirci topluyor. Bu bizim için önemli. Basketbol diğer bazı branşlara göre bu anlamda birkaç adım daha önde. Maçlara gittiğim zaman bu da beni mutlu ediyor. İnsanlar hafta sonlarında çocukları ile gelsinler. Bu sahneleri görmek önemli. Basketbol sporunu Mersin'de geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu açıdan da önemsiyorum.

"FINAL FOUR'DA GÖNLÜMÜZ MERSİNİMİZİN TAKIMINDA OLACAK"

Mersin olarak ev sahipliği yapacağız. Misafirperverliğimizden kimsenin endişesi olmasın. Mersin güzel bir kenttir, insanı da misafirperverdir. Kulüplerimiz gelecek, yerli yabancı seyirciler gelecek. Organizasyonun yapıldığı hafta sonu Mersin'in enerjisini yükseltecek güzel bir hafta sonu geçireceğiz. Maçları beraberce izleyeceğiz. Mücadelede tabi ki iyi olan kazanacak. Mücadeleye girecek takımlara şimdiden başarılar diliyoruz ama gönlümüz tabi ki Mersinimizde, Mersinimizin takımında olacak."

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, dünyanın en prestijli organizasyonlarından birinin kentte yapılacak olmasının önemine değinerek, şunları aktardı:

"Güzel Türkiye'mizin, Akdeniz'de yıldızı her geçen gün parlayan güzel ilimiz Mersin'de yapılıyor olması, ilimizin tanıtımı açısından da ziyadesiyle önemli. Bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet ve mutluluk duyuyoruz."

Organizasyon dolayısıyla tüm basketbol dünyasına Mersin'in tanıtımının yapılacağını ve camianın gözünün, kulağının Mersin'de olacağına dikkati çeken FIBA Genel Sekreteri Kamil Novak, şu bilgileri verdi:

"Mersin'in takımı ÇBK çok genç bir takım ama buna rağmen çok başarılı bir takım ve şimdi de Final Four'da mücadele edecekler. Altyapıdaki gençlerin sayısının özellikle basketbolda oynayan sayısının çok olması beni çok etkiledi. En başarılı takıma ödül vermek isteriz ama burada yüzlerce, binlerce genç çocuktan bahsediyoruz. İşte bu basketbolcular onlara rol model ve iyi bir örnek olacaklar. Belki bunların hepsi profesyonel sporcu olmayacak ama hayatları boyunca sporla ve basketbolla uğraşacaklar ve bu çok önemli."

Karşılaşmalara 3 ülkeden en iyi 4 takımın katılacağını hatırlatan ve ödül töreninin Mersin Devlet Opera ve Balesi sahnesinde gerçekleştirileceğini söyleyen Novak, "Organizasyonun bir basketbol festivali olarak yaşanmasını istiyoruz. Çocuklar, kadınlar, aileler hep birlikte izlesinler istiyoruz. Biz herkesi bir arada görmekten mutluluk duyacağız" diye konuştu.

Toplantıda Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, TBF Başkan Yardımcısı Hüseyin Beşok ve TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı ile ÇBK Başkanı Serdar Çevirgen de tüm takımlara başarı dileğinde bulunup, organizasyon öncesi hazırlıkların oldukça iyi yapıldığını belirterek yetkililere teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından Başkan Seçer tarafından FIBA Genel Sekreteri Novak'a MSK forması hediye edildi. Lansman; basın mensuplarının sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.