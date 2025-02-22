VakıfBank 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu Hazır - Son Dakika
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VakıfBank 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu Hazır

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yarın yapılacak olan VakıfBank 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu için hazırlıklarını tamamladı. 2,646 katılımcının yer alacağı etkinliğe tüm vatandaşlar davet edildi.

22.02.2025 18:32  Güncelleme: 23:40
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(TRABZON) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nce yarın gerçekleştirilecek VakıfBank 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu için Yeni Mahalle Fuar Alanı düzenlendi, etkinlik alanları ve ücretsiz ikram yerleri oluşturuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, tüm vatandaşları maraton heyecanına ortak olmaya davet etti.

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü dolayısıyla Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen, Trabzon Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Atletizm Federasyonu'nun da desteklediği VakıfBank 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nun hazırlıkları tamamlandı. Ortahisar ilçesi Yeni Mahalle Fuar Alanı'nda yarın (23 Şubat Pazar) 'Her Adımda Barışa Koş' sloganı ile start alacak ve 21 farklı ülkeden 114 sporcu da dahil olmak üzere toplam 2 bin 646 kişinin kayıt yaptırdığı maratonun, 45 yılın en yoğun katılımlı organizasyonu olması bekleniyor.

21 kilometrelik Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, 10 kilometrelik Çeyrek Maraton, 3.7 kilometrelik Halk Koşusu ve 1 kilometrelik Çocuk Koşusu olmak üzere dört farklı kategoride koşulacak maraton nedeniyle yarın sabah 05.00 ile 14.00 saatleri arasında, Akçaabat istikametinde Ganita, Beşirli-Ganita, Atatürk Köşkü, Ayasofya ve Merkez Bankası yan yol girişleri trafiğe kapalı olacak. Rize istikametinde ise Trabzon İtfaiyesi, Ganita ve Atatürk Köşkü yan yol girişleri kapatılacak.

Sınava gireceklere alternatif yol uyarısı

Büyükşehir Belediyesi, aynı gün yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ve İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na katılacak adayların, ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için alternatif yol güzergahlarını kullanmaları gerektiğini duyurdu. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, coşkulu bir organizasyona imza atacaklarını belirterek, tüm vatandaşları maratonu izlemeye davet etti.

"Sporun ve birlikteliğin gücü"

Başkan Genç, "Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümünde, coşkulu bir etkinliğe daha ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Şehrimizde sporun ve birlikteliğin ne denli büyük bir güce dönüştüğüne tanıklık edeceğiz. Maratonun, sadece sporcular için değil, Trabzon halkı ve tüm katılımcılar için bir kutlama ve barış mesajı olmasını temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı, bu büyük etkinliğin heyecanına ortak olmaya davet ediyorum. Hep birlikte, Trabzonumuzun tarihine yakışan bir organizasyona imza atacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel VakıfBank 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu Hazır - Son Dakika

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