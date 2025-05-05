Vakıflar Hizmetleri Sergisi Açıldı

Vakıf hizmetleri fotoğraf sergisiyle görücüye çıktı

SİVAS - Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Vakıflar Haftası çerçevesinde yıl boyunca gerçekleştirilen faaliyetlerin tanıtıldığı bir fotoğraf sergisi açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Vakıflar Haftası çerçevesinde yıl içinde yürütülen çalışmaların yer aldığı bir sergiyi ziyaretçilere sundu. Sergide, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen vakfiye şartları doğrultusunda yıl içerisinde yapılan sosyal yardımlar tanıtıldı. Yardımlar arasında sünnet şöleni, kuru gıda dağıtımı, mahkumlara tatlı ikramı ve evlenecek kızlara yönelik çeyiz desteği yer aldı. Ayrıca, Sivas genelinde restore edilen tarihi taşınmazların öncesi ve sonrası fotoğrafları da sergide ziyaretçilere sunuldu. Sergide, hem vakıf kültürünün sürdürülebilirliği hem de hayır işlerinin görselleştirilerek anlatılması amaçlandı.

Vakıflar Haftası nedeniyle düzenlenen programlar hakkında bilgi veren Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Çalışkan, "Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kültür Turizm Bakanlığına bağlı bir kurumumuzdur. Her yıl mayıs ayının ilk haftasında, vakıflar haftası için etkinlikler düzenlemekteyiz. Hafta boyunca birçok programımız ve etkinliğimiz oluyor. Bunlardan bir tanesi de yaptığımız faaliyetleri, taşınmazlarımızın restorasyon işlemlerini yapıp öncesi sonrası şeklinde tanıtarak topluma vakıfların kültürünü aşılamaya çalıştığımız sergimizdir. Sergide yıl içinde yaptığımız tüm faaliyetleri kısaca anlattık. Sergide, Vakıflar genel müdürlüğünün vakfiye şartları doğrultusunda yaptığı sünnet şöleni, kuru gıda dağıtımı, mahkumlara dağıtılacak tatlı programı, evlenecek kızlara çeyiz yardımını tanıtımını yapıyoruz. Genel müdürlüğümüz tarafından belirlenen vakfiye şartları doğrultusunda yapılan faaliyetler ile tarihi kültür varlıklarımızı restore işlemlerinin tanıtımı yapılmaktadır. Etkinliklerimiz hafta boyunca devam edecek. Özellikle eğitim çağındaki öğrenci kardeşlerimiz ile toplumun her kesimine Vakıfların tanıtılması için gerekli faaliyetleri yürütmeye gayret gösteriyoruz" dedi.