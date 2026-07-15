Vali Yılmaz, Şehit Polis Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Yılmaz, Şehit Polis Ailesini Ziyaret Etti

Vali Yılmaz, Şehit Polis Ailesini Ziyaret Etti
15.07.2026 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları kapsamında şehit polis memuru Fatih Dalgıç'ın Çifteler ilçesi Alikan Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret ederek başsağlığı ve sabır diledi.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları kapsamında, şehit polis memuru Fatih Dalgıç'ın Çifteler ilçesi Alikan Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları kapsamında, 15 Temmuz şehidimiz polis memuru Fatih Dalgıç'ın ailesini Çifteler ilçesi Alikan Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti. Şehidin ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Yılmaz, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade ederek, şehit Fatih Dalgıç'ı rahmet, minnet ve şükranla yad etti. Ziyarette şehit için dua edilirken, Vali Yılmaz aileye sabır ve başsağlığı dileklerini yineledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir Valiliği, Yerel Haberler, Erdinç Yılmaz, Demokrasi, 15 Temmuz, Politika, Çifteler, Fatih, Polis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Yılmaz, Şehit Polis Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika

İspanya’da Sanchez hükümetini sarsan yolsuzluk davasında başbakanın kardeşine 9 yıl men cezası İspanya'da Sanchez hükümetini sarsan yolsuzluk davasında başbakanın kardeşine 9 yıl men cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Katar Emiri Al Sani’ye taziye ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar Emiri Al Sani’ye taziye ziyareti
Otizmli çocuğa şiddet uygulamakla suçlanan öğretmen tahliyesini isteyince aile isyan etti Otizmli çocuğa şiddet uygulamakla suçlanan öğretmen tahliyesini isteyince aile isyan etti
Berat Albayrak o geceyi ilk kez anlattı: 15 Temmuz’da havada neler oldu Berat Albayrak o geceyi ilk kez anlattı: 15 Temmuz'da havada neler oldu?
Greenwood, Fenerbahçe için dünyaca ünlü teknik adamın telefonlarını açmadı Greenwood, Fenerbahçe için dünyaca ünlü teknik adamın telefonlarını açmadı
Trump’tan Hürmüz Boğazı’yla ilgili yeni açıklama Trump'tan Hürmüz Boğazı'yla ilgili yeni açıklama

14:33
Meclis oturumunda arbede AK Partili ismin sözleri, CHP’lileri çıldırttı
Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı
13:59
Nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı İşte Haluk Levent’in kumarhane fotoğrafının perde arkası
Nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı! İşte Haluk Levent'in kumarhane fotoğrafının perde arkası
13:36
ABD’den İran’a yeni saldırı dalgası
ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası
13:08
Ülkenin en ünlü meydanında “tabutta yatan Trump“ afişi Üzerinde sloganlar yer aldı
Ülkenin en ünlü meydanında "tabutta yatan Trump" afişi! Üzerinde sloganlar yer aldı
12:42
AHBAP’ta ne kadar yardım parası topladı Haluk Levent’in verdiği rakam dudak uçuklattı
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı
12:22
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor O karanlık geceye damga vuran an
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor! O karanlık geceye damga vuran an
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 15:08:34. #7.13#
SON DAKİKA: Vali Yılmaz, Şehit Polis Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.