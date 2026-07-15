Vali Yılmaz, Şehit Polis Ailesini Ziyaret Etti

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları kapsamında, şehit polis memuru Fatih Dalgıç'ın Çifteler ilçesi Alikan Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları kapsamında, 15 Temmuz şehidimiz polis memuru Fatih Dalgıç'ın ailesini Çifteler ilçesi Alikan Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti. Şehidin ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Yılmaz, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade ederek, şehit Fatih Dalgıç'ı rahmet, minnet ve şükranla yad etti. Ziyarette şehit için dua edilirken, Vali Yılmaz aileye sabır ve başsağlığı dileklerini yineledi. - ESKİŞEHİR