Vali Akçakoca'da yapılan yatırımları yerinde inceledi - Son Dakika
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Vali Akçakoca'da yapılan yatırımları yerinde inceledi

Vali Akçakoca\'da yapılan yatırımları yerinde inceledi

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin ile birlikte ilçede Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı yatırımlarını yerinde inceleyerek çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

19.12.2024 09:29
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DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin ile birlikte ilçede Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı yatırımlarını yerinde inceleyerek çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Aslan, ilk olarak Akçakoca ilçesinde ilk olarak Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Akçakoca Kaymakamlığına atanan Deniz Pişkin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, görevinde başarılar diledi. Ardından ise Osmaniye Mahallesi'nde alınan yıkım kararı sonrasında İl Özel İdaresince yeniden inşa çalışması başlatılan Barbaros Anadolu Lisesi'nde, 50 yataklı Akçakoca Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Son olarak ise 1992 yılında Şırnak ili Uludere ilçesinde şehit olan Jandarma Er Arif Çakır'ın umreden dönen annesi Melahat Çakır'ı ziyaret etti. Şehidimize dua edilen ziyarette Vali Aslan, aileyle hasbihal etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Akçakoca'da yapılan yatırımları yerinde inceledi - Son Dakika

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