Vali Aksoy'dan 10 Kasım Mesajı

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ıncı yıl dönümü vesilesiyle 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı yayımladı.

Atatürk'ün, milli mücadelede milli birlik ve beraberliği sağlayan bir lider olduğuna değinen Vali Hüseyin Aksoy, onun; ufku, öngörüleri, eylemleri ve eserleri ile dünyadaki dengeleri de değiştirdiğinin altını çizdi. 10 Kasım'ın sadece anma günü değil, aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ü anlama günü olduğunu ifade eden Aksoy'un mesajının tamamı ise şöyle;

"Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük asker ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum. Atatürk, milli mücadelede milli birlik ve beraberliği sağlayan lider, cephelerde kahramanca savaşan bir büyük komutan, Türk Milletinin tüm insanlığın karşısında saygın bir millet olduğunu ispatlayan bir devlet adamıdır.

Atatürk, ufku, öngörüleri, eylemleri ve eserleri ile dünyadaki dengeleri de değiştirmiştir. İleri görüşlülüğü, barışçı kimliği, yenilikleri, dünya gerçeklerini iyi bilmesi, diplomaside ve siyasetteki görüşüyle dünyanın saygısını kazanmıştır. 10 Kasım, Türk Milleti için Atatürk'ü anma günü olduğu kadar, O'nu anlama ve ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığı gösterme günüdür. Türk Milleti, yüksek bir ruh ve şuurla sahip çıktığı Cumhuriyeti, daha iyi bir geleceğe taşıma azim ve kararlılığında olacaktır. Ülkemizi her alanda daha güçlü kılma yolunda atılan her adımın Atatürk'ün aziz hatırasına en anlamlı saygı olduğuna inanıyorum.

Çok hızlı değişimlerin ve çeşitli olayların, kargaşa ve savaşların yaşandığı dünyamızda birlik ve beraberliğimizi koruyarak, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı'na dönüştürmenin yolunun emeğimizi ve enerjimizi daha fazla sarf etmekten geçtiğini kesinlikle unutmamalıyız. Bu düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, O'nun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum. - ESKİŞEHİR