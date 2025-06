Vali Aksoy\'dan Babalar Günü Mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, babalar günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Hayatları boyunca bize güç veren, şefkati, sevgisi bizden esirgemeyen ve hayatımıza ihtiyaç duyacağımız yüce değerleri bizlere kazandıran babalarımızı yılda 1 gün değil, her an anmalı, saygı ve sevgiyle kuşanmalıyız" dedi.

Vali Aksoy, sosyal medya üzerinden yayımlamış olduğu mesajda, "Evlatlarına hayatın her anında varlığıyla destek çıkan, annelerle beraber onları geleceğe hazırlayan babalar, ailenin temel direğidir. Ailede üstlendikleri görev ve sorumlulukları büyük bir özveriyle yerine getirerek bizlere güç veren babalarımız, ailenin mutluluğu, huzuru, güvenliği ve onurlu bir hayat sürmesini sağlamak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak, çocuklarının geleceğe güvenle hazırlanmasında ve sosyal hayat atılımlarında önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle, hayatları boyunca bize güç veren, şefkatini, sevgisini bizden esirgemeyen ve hayatımıza ihtiyaç duyacağımız yüce değerleri bizlere kazandıran babalarımızı yılda 1 gün değil, her an anmalı, saygı ve sevgiyle kuşanmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit babaları olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir yaşam geçirmelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR