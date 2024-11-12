Vali Aksoy'dan Esnaf Ziyareti - Son Dakika
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Vali Aksoy'dan Esnaf Ziyareti

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Eskişehir Valisi Aksoy, esnaf ziyaretinde dilencilerin sayısının düştüğünü aktardı.

12.11.2024 15:36
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Vali Aksoy esnaf ziyaretinde

Esnaf, halini, hatırını soran Vali Hüseyin Aksoy ile sohbet etti, sık sık ikramlarda bulundu

Dilencilerin sayısının düştüğünü dile getirerek Vali Aksoy'a hassasiyeti ve emekleri için teşekkür ettiler

ESKİŞEHİR - Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, kent merkezindeki yılların esnaflarını ziyaret edip onlarla sohbet etti. Dilenciler konusunda geri dönüşleri dinleyen Vali Aksoy, çalışmaların devam edeceğini aktardı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, sabah saatlerinde Arifiye Mahallesi'nde bulunan esnafları ziyaret etti. Vali Aksoy'a yılardır bölgede esnaflık yapan Ayhan Oskaylar eşlik etti. Vali Aksoy esnafların halini, hatırını sorarak onlarla sohbet etti. Valinin ziyaretinden memnun kalan esnaflar Aksoy'a sık sık ikramda bulundular. Bölgenin en eski esnaflarından olan 86 yaşındaki Kemal Kurtuluş ve 84 yaşında Cemal Güngör hatıralarından Vali Aksoy'a bahsetti.

Esnaf dilencilerin azaldığını ileterek teşekkür etti

Öte yandan esnafla sohbet esnasında, Eskişehir Valiliği'nin çalışmaları sonucunda dilencilerin sayısını soran Aksoy, geri dönüşleri dinledi. Esnaflar, genel manada dilencilerin sayısının düştüğünü dile getirerek Vali Aksoy'a bu konudaki hassasiyeti ve emekleri için teşekkür etti. Hüseyin Aksoy, çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini esnafa aktardı.

"Esnafımızın meslekleri sürdürmesi, bir sonraki kuşağa aktarması kıymetli"

Esnaf ziyareti hakkında konuşan Vali Hüseyin Aksoy, "Eskişehir'de uzun yıllardır esnaflık yapan işletmelerimizi ziyaret etmek için bugün çarşıya çıktık. Arkadaşlarımızı ziyaret ettik. 50 yıldır, 60-70 yıldır aynı işi yapan, aynı mesleği sürdüren esnaflarımızı ziyaret ederek onlara hayırlı işler temennisinde bulunduk. Onların çalışmalarından mutluluk duyduk. Onların mesleklerini sürdürmelerini önemsiyoruz. Mesleklerini sürdürerek bir sonraki kuşağa o meslekleri aktarma bakımından da oldukça kıymetli ve özel çalışmalar yürüttüklerine tanıklık ettik. Esnafımızın bu meslekleri sürdürmesi, bir sonraki kuşağa aktarması oldukça kıymetli. Kendilerine başarılar ve hayırlı işler diliyoruz" dedi.

Esnafın yanı sıra vatandaşlarla da selamlaşan Vali Hüseyin Aksoy, onlarla sık sık fotoğraf çekinirken, çocuklara da oyuncak dağıttı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Aksoy'dan Esnaf Ziyareti - Son Dakika

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