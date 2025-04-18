Vali Aksoy, Günyüzü'nde Projeleri Yerinde İnceledi - Son Dakika
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Vali Aksoy, Günyüzü'nde Projeleri Yerinde İnceledi

Vali Aksoy, Günyüzü\'nde Projeleri Yerinde İnceledi

Eskişehir Günyüzü İlçesi'nde yapılan ve yapımı devam eden projeleri inceleyen Vali Hüseyin Aksoy, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi ve sulama projeleri hakkında bilgi aldı. Projelerin tamamlanmasının bölge tarımı ve ekonomi açısından önemli katkılar sağlayacağı vurgulandı.

18.04.2025 11:54  Güncelleme: 11:59
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Çeşitli programlar çerçevesinde Günyüzü İlçesi'de giden Vali Hüseyin Aksoy, ilçede yapılan ve yapımı devam eden projeleri yerinde inceleyerek Belediye Başkanı Hidayet Özmen'den bilgi aldı.

Vali Hüseyin Aksoy, Ankara- İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi'nin Eskişehir Günyüzü İlçesi Kayakent Mahallesi civarında devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü bünyesinde Türkiye'nin Başkenti Ankara'yı nüfus yoğunluğu bakımından Türkiye'nin 3'üncü büyük şehri olan İzmir'e bağlayacak olan projenin Günyüzü İlçesi Kayakent Mevkii'nde devam eden inşaat alanında incelemelerde bulunan Vali Aksoy, yetkililerden bilgi aldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vali Aksoy, "Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Ankara ile İzmir arasındaki seyahat süresinin önemli ölçüde kısalması ve daha konforlu bir ulaşım imkanının sağlanması hedefleniyor. Buradaki çalışmaların sorunsuz şekilde ilerlemesi adına Valilik olarak gerekli desteği vermeye devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Sulama projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

'Eskişehir Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulaması' inşaat sahasında ve Gökpınar Barajı'nda da incelemelerde bulunan Vali Aksoy, Devlet Su İşleri (DSİ) 3. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında yer alan ve yapımı tamamlanarak 22 Temmuz 2022 tarihinde geçici kabulü yapılan Eskişehir Yukarı Sakarya Gökpınar Barajı'nın ardından, sulama projesinde de çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirtti. Vali Aksoy, projenin bölge tarımı ve ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını belirterek emeği geçen tüm kurum ve çalışanlara teşekkür etti.

"Yıllık 485 milyon TL katkı sağlaması ve 9 bin kişiye istihdam imkanı sunması hedefleniyor"

Modern borulu sistemle 44 bin 030 dekarlık zirai arazinin sulanmasını sağlayacak olan 'İlyaspaşa Sulaması' projesinin, hem Eskişehir'in Günyüzü İlçesi'ne bağlı Kayakent, Çakmak ve Gümüşkonak mahallelerini hem de Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Türktaciri, Tüfekçioğlu, Özyurt ve Kabak mahallelerini kapsadığını ifade eden DSİ 3. Bölge Müdürü Kaan Şan, "Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgede yapılacak sulu tarım sayesinde dekar başına yaklaşık 11 bin TL gelir artışı bekleniyor. Ayrıca projenin, 2025 yılı fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık 485 milyon TL katkı sağlaması ve 9 bin kişiye istihdam imkanı sunması hedefleniyor" ifadelerini kullandı.

Raporun onaylanmasıyla birlikte, alanın doğal sit statüsü ve sınırları belirlenecek

Vali Aksoy, programının devamında Günyüzü İlçesi'nde yer alan ve başta flamingo olmak üzere birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Kavuncu Gölet Potansiyel Doğal Sit Alanı'nda incelemelerde bulundu. Alanın korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına sürecin önemine dikkat çeken Vali Aksoy, doğal yaşam açısından büyük önem taşıyan bölgeyi yerinde inceleyip yetkililerden alanla ilgili bilgi aldı.

"Doğal alanların korunması önemli fırsatlar sunmaktadır"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vali Aksoy, şunları söyledi:

"Kavuncu Göleti, sahip olduğu biyolojik çeşitlilikle sadece bölgemiz için değil, ülkemiz için de büyük bir değer taşıyor. Bu alanın korunması, sürdürülebilir şekilde yönetilmesi ve gelecek nesillere aktarılması hepimizin sorumluluğudur. Doğal alanların korunması sadece çevre için değil, aynı zamanda bölgesel kalkınma ve ekoturizm açısından da önemli fırsatlar sunmaktadır." - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Aksoy, Günyüzü'nde Projeleri Yerinde İnceledi - Son Dakika

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