Vali Aktaş'tan 'Jandarma Teşkilatının 185.Kuruluş Yıl Dönümü' mesajı

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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Jandarma Teşkilatının 185.Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla olarak bir mesaj yayımladı.

Vali Aktaş, yazılı olarak yayımladığı mesajında, " 14 Haziran 1839 yılında kurulan devletimizin en eski ve en köklü kurumlarından biri olan Jandarma Teşkilatımızın 185. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Devletimizin bekası, güvenliği ve huzurunun temininde modern yapısı iyi eğitimli personeli ve özverili çalışmalarıyla örnek olan Jandarma Teşkilatımız Aziz Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Milletimizin birlik ve beraberliğini korumak için kurulduğu günden bu yana büyük fedakarlıklarla canla başla çalışan Jandarma Teşkilatımız; göçmen kaçakçılığı, asayiş, terörle mücadele, trafik, uyuşturucu ticareti ve sorumluluk alanına giren diğer konularda üstün başarılara imza atmış ve atmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle; Jandarma Teşkilatımızın 185. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlık ve mutluluk diliyorum" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE