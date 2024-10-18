Vali Aslan "Muhtarlarımızın desteğini her zaman yanı başımızda" - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Vali Aslan "Muhtarlarımızın desteğini her zaman yanı başımızda"

Vali Aslan "Muhtarlarımızın desteğini her zaman yanı başımızda"

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, muhtarlar günündü yaptığı açıklamada "İlimizde muhtarlarımızın desteğini her zaman yanı başımızda.

18.10.2024 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, muhtarlar günündü yaptığı açıklamada "İlimizde muhtarlarımızın desteğini her zaman yanı başımızda. İşbirliği içinde bu çalışmaların güçlenerek devam edeceğine inanıyorum" dedi.

Vali Selçuk Aslan, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada bulundu. Aslan "Devletimizin mahalle ve köylerde, mahalle ve köy ahalisinin de devletimiz nezdinde temsilcisi olan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en içten duygularımla tebrik ediyorum. Muhtarlık teşkilatı, 1829 yılından bu yana vatandaşlarımızın devlet kurumlarıyla olan ilişkilerinde aracı bir rol oynayan, köylerimizden şehirlerimize, mahallelerimizden kasabalarımıza kadar tüm yönetim birimlerinde devletin merkezi ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi gören ve vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üreten önemli bir yönetim birimidir. Köklü bir mazisi olan Muhtarlık Teşkilatı, Osmanlı ve Cumhuriyet tarihimizin farklı evrelerinde çeşitli görev ve sorumluluklar üstlenmiş, önemi ve işlevi hiçbir zaman azalmamıştır. Özellikle son yıllarda bizzat Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan talimatları ve yönlendirmeleriyle Muhtarlık Teşkilatı'nın işlevselliği daha da artırılmış, kamu yönetimi ve hizmet üretiminde daha etkin bir role kavuşmuştur. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde Türkiye Yüzyılı Vizyonuyla, Cumhuriyetimizin en genç vilayeti olan Düzce'mizde il genelindeki köy ve mahallelerimizde toplamda 393 muhtarımızla birlik ve beraberlik içerisinde eğitimden sağlığa, altyapıdan güvenliğe, tarımdan sanayiye kadar her alanda şehrimize en doğru yatırımları yapmak ve daha iyi bir gelecek oluşturmak için var gücümüzle çaba sarf ediyoruz. İlimizde muhtarlarımızın desteğini her zaman yanı başımızda hissettiğimizi ifade ederek işbirliği içinde bu çalışmaların güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Bu vesileyle; kamu idareleriyle vatandaşlarımız arasında sağlam bir bağ kuran ve toplumun sorunlarını yakından takip ederek çözüme kavuşturan muhtarlarımızın gayretli çalışmalarının devamını diliyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını adımladığımız bu günlerde önemli görevleri büyük bir özveri ve meşakkatle yerine getiren muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, kendilerine ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Muhtarlar Günü, Selçuk Aslan, Etkinlikler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Aslan 'Muhtarlarımızın desteğini her zaman yanı başımızda' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:00 Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü
07:33 Abdi İbrahim’in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe’nin başkan yardımcısı oldu Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı oldu
01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Oktay Kaynarca’dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı
11:06 Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı!
11:01 Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
10:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum
10:32 Hindistan’da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti Hindistan'da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti
10:23 Gıda denetimleri okulları da kapsayacak Gıda denetimleri okulları da kapsayacak
10:18 Aksaray’da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı Aksaray'da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı
10:10 İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 08:29:47. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Aslan "Muhtarlarımızın desteğini her zaman yanı başımızda" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.