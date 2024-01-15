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Vali Aydoğdu'dan öğrencilere müjde: Sınav ücretini valilik üstlenecek - Son Dakika
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Vali Aydoğdu'dan öğrencilere müjde: Sınav ücretini valilik üstlenecek

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kent genelinde Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek 12. sınıf öğrencilerinin sınav ücretinin Erzincan Valiliği tarafından karşılanacağı müjdesini öğrencilere verdi. Vali Aydoğdu, öğrencilerin istek ve taleplerini dinledikten sonra sınav ücretlerini valiliğin üstleneceğini açıkladı ve gençlere çalışma sözü aldı.

15.01.2024 - 21:45,  Güncelleme: 21:47
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Vali Aydoğdu'dan öğrencilere müjde: Sınav ücretini valilik üstlenecek

ERZİNCAN - Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kent genelinde Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek 12. sınıf öğrencilerinin sınav ücretinin Erzincan Valiliği tarafından karşılanacağı müjdesini öğrencilere verdi.

Vali Aydoğdu, Erzincan'da gezerken karşısına çıkan 12. sınıf öğrencileriyle sohbet etti. Öğrencilerin istek ve taleplerini dinleyen Vali Aydoğdu'ya bir öğrenci Aksaray Valiliği sırasında YKS sınavına girecek öğrencilerin sınav ücretini valiliğin karşıladığını hatırlatarak aynı uygulamayı Erzincan'da da istediklerini söyledi. Bunun üzerine öğrencilerden ders çalışma sözü alan Vali Aydoğdu, müjdeyi verdi.

Vali Aydoğdu, "Gençlerimiz, sizin için güzel bir haberimiz var. Erzincan genelinde YKS'ye girecek 12. sınıf öğrencilerinin TYT ve AYT sınav ücretlerini Valiliğimiz üstleniyor. Yeter ki siz çalışın. Bu adım, sizin eğitim yolculuğunuzda bize düşen küçük ama önemli bir katkı. Sizler, sadece hayallerinize ve ideallerinize odaklanın. Çünkü biz, gençlerimizin bugünlerine, yarınlarına inanıyor, onların her adımında yanlarında olmayı en değerli vecibelerden biri görüyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

Vali Aydoğdu\'dan öğrencilere müjde: Sınav ücretini valilik üstlenecek
Kaynak: İHA
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