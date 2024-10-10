Vali Aygöl, Afyonkarahisar ve Burdur Valilerini Ziyaret Etti

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Afyonkarahisar ve Burdur valilerini ziyaret etti.

Vali Şefik Aygöl, Antalya'da düzenlenen Anadolu'nun binlerce yıllık yöresel ürünlerinin sergilendiği Yöresel Ürünler Fuarına katıldı. Antalya yolculuğunda güzergah üzerinde bulunan Afyonkarahisar ve Burdur valilerini ziyaret eden Vali Aygöl, "Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nı makamında ziyarette bulundum. Daha sonra ise Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan'ı makamında ziyaret ederek istişarelerde bulunduk. Kadın Valilerimizi tebrik ederek misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eder görevinde başarılar dilerim" dedi. - BİLECİK