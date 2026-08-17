Vali Baruş'tan İHA'ya Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Baruş'tan İHA'ya Ziyaret

Vali Baruş\'tan İHA\'ya Ziyaret
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Valisi Aydın Baruş, İHA Erzurum Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek gündemi değerlendirdi.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Vali Aydın Baruş, İHA Erzurum Bölge Müdürü ve Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Ayhan Türkez ve ekibi ile bir süre görüştü. Ziyarette Erzurum'un gündemi ve bölgedeki gelişmeler ele alınırken, kentte yürütülen çalışmalar ve güncel konular hakkında karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Gerçekleşen görüşmede ayrıca Terörsüz Türkiye süreci başta olmak üzere bölgeyi yakından ilgilendiren gelişmeler, ülke gündemi ve son dönemde yaşanan gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Vali Baruş, basın kuruluşlarının kentteki gelişmelerin kamuoyuna aktarılmasındaki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, İHA'nın Erzurum ve bölgedeki çalışmaları hakkında da bilgi aldı.

İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Baruş'a teşekkür etti.

Ziyarette Bölge Haber Müdürü Nihat Kılıçoğulları, muhabirler Mehmet Emin Kızılca ve Ali Kaya da hazır bulundu. Ziyaretin ardından Vali Aydın Baruş, İHA Erzurum Bölge Müdürlüğü çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Erzurum Valiliği, Yerel Haberler, Erzurum, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Baruş'tan İHA'ya Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm birikimini tepside sundu: Dolandırıldığını bakın nasıl anlamış Tüm birikimini tepside sundu: Dolandırıldığını bakın nasıl anlamış
Yunanistan’da Batı Nil virüsü alarmı: Vakalar gitgide artıyor Yunanistan'da Batı Nil virüsü alarmı: Vakalar gitgide artıyor
Elazığ’da ’sarı yengeç örümceği’ görüntülendi Elazığ'da 'sarı yengeç örümceği' görüntülendi
Damadının evini basan İYİ Parti İlçe Başkanı serbest bırakıldı Damadının evini basan İYİ Parti İlçe Başkanı serbest bırakıldı
Hepsi İstanbul’da ele geçirildi Tam 10 ton Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Tam 10 ton
Süleymancıların Köln’de inşa ettiği dev tesis görüntülendi: Açılışına bakın kim katılmış Süleymancıların Köln'de inşa ettiği dev tesis görüntülendi: Açılışına bakın kim katılmış

13:40
Mourinho ile Arda Güler arasındaki olay ortalığı ateşe verdi
Mourinho ile Arda Güler arasındaki olay ortalığı ateşe verdi
13:36
Menderes Belediye başkanvekili seçiminde yumruklu kavga
Menderes Belediye başkanvekili seçiminde yumruklu kavga
13:16
Sen bu hallere düşecek adam mıydın İrfan Can resmen sınıfta kaldı
Sen bu hallere düşecek adam mıydın? İrfan Can resmen sınıfta kaldı
12:21
15 yaşındaki tetikçi öldüreceği kişiyi karıştırınca ortalık kan gölüne döndü
15 yaşındaki tetikçi öldüreceği kişiyi karıştırınca ortalık kan gölüne döndü
11:50
5. kattan atılan kadının ölümünde korkunç gerçek Vahşet bununla da kalmamış
5. kattan atılan kadının ölümünde korkunç gerçek! Vahşet bununla da kalmamış
11:23
Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya’da dikkat çeken açılış
Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya'da dikkat çeken açılış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 16:17:54. #7.13#
SON DAKİKA: Vali Baruş'tan İHA'ya Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.