Vali Baruş Şenkaya\'da Esnaf ve Şehitlikleri Ziyaret Etti

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Şenkaya ilçesi programı çerçevesinde Kaymakamlık ve Belediye ziyaretlerinde ilçe ile ilgili devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı, esnafla bir araya geldi, Kıbrıs Gazisinin evine konuk oldu, Çakırbaba ve Bardız Yayla Şehitliği'ni ziyaret etti.

Vali Aydın Baruş, Şenkaya Belediyesini de ziyaret etti. Belediye Başkanı Görbil Özcan tarafından karşılanan Vali Baruş, belediye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak ilçenin ihtiyaçları ve devam eden projeler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Vali Aydın Baruş, Şenkaya ilçe programı kapsamında Şenkaya Kaymakamlığına geçti. Kaymakam Safa Kahraman ve kurum amirleri tarafından karşılanan Vali Baruş, Kaymakam Kahraman'dan ilçede yürütülen kamu hizmetleri, devam eden yatırımlar ve planlanan çalışmalar hakkında brifing alarak değerlendirmelerde bulundu.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Şenkaya Kaymakamlığı ve Belediye ziyaretlerinin ardından ilçe esnafını ziyaret etti. Esnafla bir araya gelerek hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Vali Baruş, vatandaşlarla da sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Vali Aydın Baruş, Şenkaya ilçesindeki programı kapsamında Kıbrıs Gazisi Cavit İlhan'ı evinde ziyaret etti. Gazi ve ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Aydın Baruş, kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ederek, gaziye sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir ömür temennisinde bulundu. Vali Aydın Baruş, Şenkaya ilçesi programı kapsamında Gaziler Mahallesi'nde bulunan Çakırbaba ve Bardız Yayla Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehit kabirlerinde dua eden Vali Aydın Baruş, aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad etti.

Vali Aydın Baruş, Şenkaya ilçesindeki programının sonunda Şenkaya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Gaziler Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti. Daha sonra Kar Tüneli alanına geçen Vali Baruş, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.