Bingöl\'e atanan Vali Cahit Çelik\'e duygusal veda

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Niğde Valiliği görevinden Bingöl Valiliği'ne atanan Dr. Cahit Çelik, düzenlenen törenin ardından kentten ayrıldı.

Vali Çelik için düzenlenen uğurlamada duygu dolu anlar yaşandı. Son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Bingöl Valiliği görevine atanan Cahit Çelik için valilik binası önünde uğurlama töreni düzenlendi. Görev süresinin sona ermesi dolayısıyla Niğde'den ayrılan Vali Cahit Çelik, kendisini uğurlamaya gelenlere hitap ederek helallik istedi. Duygusal anların yaşandığı veda programında konuşan Vali Çelik; görev anlayışının merkezinde gönül bağı kurmanın yer aldığını vurguladı. Vali Çelik konuşmasında, bir yöneticinin sadece makamıyla değil, insanlarla kurduğu samimi ilişkilerle anlam kazandığını ifade ederek; "Önemli olan insanların görev yaptığı yerde gönül bağı kurması. Devletin valisi, kaymakamı olmak elbette önemli ama asıl önemli olan gönüllerin valisi, kaymakamı olabilmektir yer edinebilmektir" dedi. Niğde'de görev yaptığı süre boyunca Niğdelilerin gönlünde yer edindiğine inandığını dile getiren Çelik, kendisine destek olan tüm Niğdelilere, kamu çalışanlarına ve belediye başkanlarına teşekkür etti. Niğde'den ayrılırken üzgün olduğunu belirten Vali Çelik, şehre ve insanlarına duyduğu sevgiyi dile getirerek; "Niğde'nin dağına, toprağına aşık oldum. Buradan ayrılırken gerçekten üzgünüm. Yaklaşık 20 yıl önce kaymakam olarak görev yaptığım ile, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın memleketine giderek aynı anlayışla görev yapmayı sürdüreceği" dedi.

Görev süresi boyunca kimseyi kırmamaya, haksızlık etmemeye özen gösterdiklerini ifade eden Çelik, istemeden de olsa üzdüğü kişilerden helallik isteyerek; "Eğer birinizi üzdüysek hakkınızı helal edin, benden yana helal olsun" dedi. Valilik binası önünde toplanan kalabalık, alkışlarla sevgi ve dualarla Çelik'i yeni görev yerine yolcu etti.