Bingöl'e atanan Vali Cahit Çelik'e duygusal veda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bingöl'e atanan Vali Cahit Çelik'e duygusal veda

Bingöl\'e atanan Vali Cahit Çelik\'e duygusal veda
16.01.2026 13:01  Güncelleme: 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bingöl Valiliği'ne atanan Dr. Cahit Çelik, Niğde'de düzenlenen uğurlama töreninde duygu dolu anlar yaşadı. Veda programında Niğdelilere teşekkür eden Çelik, görev anlayışını gönül bağı kurmak olarak tanımladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Niğde Valiliği görevinden Bingöl Valiliği'ne atanan Dr. Cahit Çelik, düzenlenen törenin ardından kentten ayrıldı.

Vali Çelik için düzenlenen uğurlamada duygu dolu anlar yaşandı. Son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Bingöl Valiliği görevine atanan Cahit Çelik için valilik binası önünde uğurlama töreni düzenlendi. Görev süresinin sona ermesi dolayısıyla Niğde'den ayrılan Vali Cahit Çelik, kendisini uğurlamaya gelenlere hitap ederek helallik istedi. Duygusal anların yaşandığı veda programında konuşan Vali Çelik; görev anlayışının merkezinde gönül bağı kurmanın yer aldığını vurguladı. Vali Çelik konuşmasında, bir yöneticinin sadece makamıyla değil, insanlarla kurduğu samimi ilişkilerle anlam kazandığını ifade ederek; "Önemli olan insanların görev yaptığı yerde gönül bağı kurması. Devletin valisi, kaymakamı olmak elbette önemli ama asıl önemli olan gönüllerin valisi, kaymakamı olabilmektir yer edinebilmektir" dedi. Niğde'de görev yaptığı süre boyunca Niğdelilerin gönlünde yer edindiğine inandığını dile getiren Çelik, kendisine destek olan tüm Niğdelilere, kamu çalışanlarına ve belediye başkanlarına teşekkür etti. Niğde'den ayrılırken üzgün olduğunu belirten Vali Çelik, şehre ve insanlarına duyduğu sevgiyi dile getirerek; "Niğde'nin dağına, toprağına aşık oldum. Buradan ayrılırken gerçekten üzgünüm. Yaklaşık 20 yıl önce kaymakam olarak görev yaptığım ile, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın memleketine giderek aynı anlayışla görev yapmayı sürdüreceği" dedi.

Görev süresi boyunca kimseyi kırmamaya, haksızlık etmemeye özen gösterdiklerini ifade eden Çelik, istemeden de olsa üzdüğü kişilerden helallik isteyerek; "Eğer birinizi üzdüysek hakkınızı helal edin, benden yana helal olsun" dedi. Valilik binası önünde toplanan kalabalık, alkışlarla sevgi ve dualarla Çelik'i yeni görev yerine yolcu etti. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Bingöl Valiliği, Yerel Haberler, Valilik, Bingöl, Niğde, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bingöl'e atanan Vali Cahit Çelik'e duygusal veda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı!
Avustralya’nın Victoria eyaletini sel vurdu Avustralya'nın Victoria eyaletini sel vurdu
Suriye’de YPG’ye rağmen insani koridor açıldı, binlerce sivil yollara düştü Suriye'de YPG'ye rağmen insani koridor açıldı, binlerce sivil yollara düştü
ABD dur durak bilmiyor Petrol tankerine baskın düzenlediler ABD dur durak bilmiyor! Petrol tankerine baskın düzenlediler
Sosyal medyadan suç örgütlerini övenlere operasyon: 325 kişi yakalandı Sosyal medyadan suç örgütlerini övenlere operasyon: 325 kişi yakalandı
Eski eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü Eski eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü

14:22
İnfial yaratan altın iddiası Bakanlıktan yalanlama geldi
İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi
14:19
Karlov suikastının FETÖ’cü planlayıcısı ortaya çıktı Adını değiştirip Kanada’ya firar etmiş
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş
14:05
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
13:55
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
13:21
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener’in son hali
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali
13:19
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 15:01:52. #7.11#
SON DAKİKA: Bingöl'e atanan Vali Cahit Çelik'e duygusal veda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.