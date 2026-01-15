Vali Cahit Çelik için veda yemeği düzenlendi

Bingöl Valiliğine atanan Vali Cahit Çelik onuruna veda yemeği düzenlendi.

Programa Vali Çelik'in eşi Nermin Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve eşi Duygu Özdemir, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gürol Okyar, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ünlü, İdare Mahkemesi Başkanı Nuri Alper Aydın, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de programda yer aldı.

Veda yemeğinde konuşan Vali Cahit Çelik, Niğde'de görev yaptığı süre boyunca ilin gelişimine yönelik yürütülen çalışmalarda gösterilen destek ve iş birliği için tüm kurumlara ve Niğdeli vatandaşlara teşekkür etti.

Niğde'de güçlü gönül bağları kurduklarını ifade eden Çelik, bu bağların her zaman muhafaza edileceğini dile getirdi. - NİĞDE