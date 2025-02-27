Vali Canbolat, ilk şehit öğretmen Akar\'ın ailesine misafir oldu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını Aile Yılı ilan etmesinin ardından Aydın'da aile ziyaretleri gerçekleştiren Vali Yakup Canbolat, Türkiye'nin ilk şehit öğretmeni Şenol Akar'ın ailesine misafir oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını 'Aile Yılı' olarak ilan etmesinin ardından Aydın Valisi Yakup Canbolat, eşi Ayşegül Canbolat ile birlikte aile ziyaretleri gerçekleştirdi. Bu çerçevede Vali Canbolat, Efeler ilçesinde ikamet eden Meliha-Hilmi Akar ailesini ziyaret etti. Şırnak'ın Yoğurtçular Köyü İlkokulu'nda 12 Kasım 1987'de teröristlerin saldırısında kaldığı okul lojmanında şehit edilen Türkiye'nin ilk şehit öğretmeni Şenol Akar'ın ailesine misafir olan Vali Canbolat, aileye huzurlu ve mutlu bir ömür geçirmeleri temennisinde bulundu. Duygu dolu anların da yaşandığı ziyaret ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Aile toplumun temel yapı taşıdır. Vali Yakup Canbolat, eşi Ayşegül Canbolat Hanımefendi ile birlikte, Cumhurbaşkanımız tarafından 2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesi çerçevesinde Meliha-Hilmi Akar ailesini ziyaret etti. Vali Canbolat, nazik misafirperverlikleri için Akar ailesine teşekkür ederek sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür geçirmelerini diledi" ifadeleri yer aldı. - AYDIN