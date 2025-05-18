Vali Canbolat\'tan 19 Mayıs Mesajı

Aydın Valisi Yakup Canbolat, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine olan güvenini vurguladı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesajında, Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu yolunda ilk adımın atıldığı, kurtuluş ateşinin yakıldığı 19 Mayıs'ın 106. yıl dönümünün haklı gururunu yaşıyoruz. Vatanına, bağımsızlığına, milli ve manevi değerlerine uzanan tehditlere canı pahasına karşı koyan Aziz Milletimiz, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı bağımsızlık ateşi ile genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle tek vücut olarak birbirine kenetlenerek bu var oluş mücadelesini büyük zaferler sonucunda kazanmıştır. 19 Mayıs'ta başlayan süreç, Cumhuriyet'in ilanının ardından kapsamlı değişimler ve büyük reformlarla devam ederek Türkiye Cumhuriyeti'nin her alanda gelişmesinin önünü açmıştır. İstiklal mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, gençlere verilen önemin göstergesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk; 'Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir! Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz' diyerek bu büyük mirası en çok güvendiği ve geleceğimizin teminatı olarak gördüğü gençlerimize bayram olarak armağan etmiştir. Bugün için görevimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, birliğini ve bütünlüğünü esas almak kaydıyla, küreselleşme sürecini doğru tanımlayıp konumumuzu iyi belirleyerek, ulusal çıkarlarımızı en üst düzeyde korumak, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden bölgemizde ve dünyada gelişmiş ülkeler seviyesini aşmak olmalıdır" dedi.

Mesajında gençlere seslenen Vali Canbolat, "Sevgili gençler, Şundan eminiz ki bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği, bilgi çağının ihtiyaçlarını üzerinde taşıyacak siz gençlerimizin elinde olacaktır. Sizden önceki nesiller inançla çalışarak sizlere büyük bir miras bırakmışlardır. Milletimizin umut kaynağı unutmayın ki sizlersiniz. Geleceğin devlet yöneticileri, siyasetçileri, eğitimcileri, bilim adamları, sanatçıları olacaksınız. Diğer meslek temsilcileri olarak ülkemizi, bilimde, fende, ekonomide, uluslararası ilişkilerde, kültür ve sanatta, eğitimde, sporda elde edeceğiniz başarılarla bizleri gururlandıracaksınız. Bu duygu ve düşüncelerle, Kurtuluş Savaşı'mızın lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü, Aziz Milletimizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor, sevgili gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN