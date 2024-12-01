Vali Çelik, şehit yeğeninin nişanına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Vali Çelik, şehit yeğeninin nişanına katıldı

Vali Çelik, şehit yeğeninin nişanına katıldı

Hakkari Valisi Ali Çelik, şehit yeğeni Ali İmran Tatlı'nın nişan merasimine katıldı.

01.12.2024 17:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari Valisi Ali Çelik, şehit yeğeni Ali İmran Tatlı'nın nişan merasimine katıldı.

Vali Ali Çelik, Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Şemdinli ilçesinde şehit olan Er Halit Tatlı'nın yeğeni Ali İmran Tatlı ile Esra Çiftçi çiftinin nişan merasimine katılarak mutluluklarına ortak oldu. Gerçekleşen nişan merasiminde nişan kurdelesini kesen Vali Çelik; "Rabbim bu gençlerin çıktıkları yolda devam etmelerini ve hayırlısıyla düğünlerini de yapmayı nasip etsin" diyerek, çifte iki cihan saadeti temennilerinde bulundu ve her iki aileye de hayırlı olsun dileklerini iletti.

Vali Çelik, nişan merasiminde davetlilerle birlikte halay çekti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ali İmran, Ali Çelik, hakkari, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Çelik, şehit yeğeninin nişanına katıldı - Son Dakika


17:27 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat’ı Tam Kuşatarak PKKYPG’ye Darbe Vurdu Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'ı Tam Kuşatarak PKK/YPG'ye Darbe Vurdu
17:07 Muhalifler, Esad’ın başkanlık konutuna böyle girdi Muhalifler, Esad'ın başkanlık konutuna böyle girdi
16:31 Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı
15:01 Suriye’de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı Suriye'de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı
13:47 Müzikholde çalışan kadını ormanlık alana götürüp tecavüz ettiler Müzikholde çalışan kadını ormanlık alana götürüp tecavüz ettiler
10:59 Fenerbahçe’ye gelecek mi Acun Ilıcalı’ya Talisca’yı Hülya Avşar da sordu Fenerbahçe'ye gelecek mi? Acun Ilıcalı'ya Talisca'yı Hülya Avşar da sordu
10:54 Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
10:50 Gözaltına alınmıştı: DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı tutuklandı Gözaltına alınmıştı: DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı tutuklandı
10:42 Acilde damar yolu açtıran genç doktor, kendisine ilaç enjekte ederek ölüme gitti Acilde damar yolu açtıran genç doktor, kendisine ilaç enjekte ederek ölüme gitti
10:17 Bekçilere verilen yeni yetki çok konuşulacak Bekçilere verilen yeni yetki çok konuşulacak
10:11 Mauro Icardi mahkemeye çıktı Mauro Icardi mahkemeye çıktı
10:10 26 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın firari mühendisi yakalandı 26 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın firari mühendisi yakalandı
10:03 Suriye’deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad’ın şah damarı kesildi Suriye'deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi
10:00 Dubai çikolatasını kırınca şaşkına döndüler Dubai çikolatasını kırınca şaşkına döndüler
09:56 Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon liralık dolandırıcılık iddiası Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon liralık dolandırıcılık iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2024 18:42:43. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Çelik, şehit yeğeninin nişanına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.