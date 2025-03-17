Vali Çelik\'ten Korkmaz Ailesine İftar Ziyareti

Hakkari Valisi Ali Çelik, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Kıran Mahallesi'nde ikamet eden Korkmaz ailesinin iftar sofrasına misafir oldu.

Taha Korkmaz ve eşi Cüveyra Korkmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar yemeğinde Vali Çelik, aile üyeleri ve torunlarla bir araya gelerek Ramazan ayının manevi atmosferi eşliğinde sohbet etti. Büyüklere hürmetin önemine vurgu yapan Vali Çelik, Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren bir ay olduğunu ifade etti. Misafirperverlikleri dolayısıyla Korkmaz ailesine teşekkür eden Vali Çelik, ailenin Ramazan ayını tebrik ederek sağlık ve huzur dolu günler temennisinde bulundu.

Ziyarette Vali Çelik'e; Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Müftüsü Hüseyin Okuş ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Sait Abdullahoğlu da eşlik etti. - HAKKARİ