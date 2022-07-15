Vali Çiçek: "15 Temmuz'da Türk milleti dünya milletlerine örnek oldu" - Son Dakika
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Vali Çiçek: "15 Temmuz'da Türk milleti dünya milletlerine örnek oldu"

15.07.2022 13:57
Vali Çiçek: "15 Temmuz'da Türk milleti dünya milletlerine örnek oldu"

Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Kayseri protokolü şehitliği ziyaret ettikten sonra Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından yapılan eserlerin sergilendiği "Milli İrade Uğruna Türkiye Aşkına" isimli serginin...

Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Kayseri protokolü şehitliği ziyaret ettikten sonra Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından yapılan eserlerin sergilendiği "Milli İrade Uğruna Türkiye Aşkına" isimli serginin açılışına katıldı.

Kartal Şehitliği'nde başlayan programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Emrah Karayel, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Şehitler için dua edilip protokol üyeleri tarafından şehit kabirlerine karanfil bırakıldıktan sonra, protokol üyeleri Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından yapılan eserlerin sergilendiği "Milli İrade Uğruna Türkiye Aşkına" isimli serginin açılışına katıldı.

15 Temmuz'da Türk milletinin dünyadaki milletlere örnek olduğunu söyleyen Vali Çiçek, "15 Temmuz, insan aklının alamayacağı, kalbinin kabullenemeyeceği, vicdanın kaldıramayacağı alçak bir kirli yapının Türkiye'yi ele geçirmeye çalıştığı günlerdir. Aynı zamanda 15 Temmuz bunun karşısında büyük bir direniş gösteren, birlik ve beraberliği için canını siper eden güçlü bir direnişin adıdır. 15 Temmuz öncesinde haberler duyardık. Emperyalist devletlerin istedikleri bir yerdeki hükümetlerin düşürüldüğü, darbe yapıldığı ve sonrasında da falan kişinin iktidara geldiğini duyardık. 15 Temmuz'da Türkiye'de öyle bir şey oldu ki dünyaya örnek olan ve dünya kanalları Türkiye'de bir kalkışmanın olduğu haberlerini geçtiler, ardından binlerce insanın o tankların karşısında korkmadan yürüdüğünün resimlerini verdiler. İnanılmaz bir direniş olduğunun resmini verdiler ve ertesi gün tüm dünya Türkiye'deki darbe girişiminin başarısız olduğunu, Türk milletinin buna izin vermediğini bildi. Ondan sonra dünyadaki birçok darbe girişimine karşı Türk milletinin örnek olduğunu ve aynı şekilde 5-6 darbe girişimine karşı halkın sokaklara çıktığını başka ülkelerde de gördük. Ben şehitlerimize rahmet diliyorum ve hepinize teşekkür ediyorum. Akşam en coşkulu şekilde 15 Temmuz etkinlikleri için bütün hemşerilerimizi meydana davet ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Bundan tam 6 yıl önce haince ortaya çıkan harekatı her zaman vatanına ve milletine sevdalı anlayış içerisinde göğsünü siper ederek durduran bu aziz millet bizim gururumuz olmuştur. 15 Temmuz gecesini hepimiz hatırlıyoruz. Cumhuriyet Meydanı'nda 200 binden fazla vatandaşımız bir araya gelerek adeta bayrağı, vatanı, devleti ve milleti için olmazsa olmaz olarak görüp hainlere karşı göğsünü siper ederek, o geceyi nöbet tutarak ve daha sonraki süreçte de yine biz buradayız diyerek gerekeni yaptıklarını hep beraber hatırlıyoruz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Ben şehitlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimize de sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise, "Bize 15 Temmuz sonrasında değerlerimizi bağışladığı için Allah'a şükürler olsun. Milletimize kocaman bir teşekkürümüz var bu hain darbe girişiminde göstermiş oldukları candan öte kahramanlıklarından dolayı. Her birimiz yaşadık ve bunu zihnimizde, kalbimizde hep beraber hissettik. Ben şehitlerimizi bir kez daha buradan rahmetle anıyorum, gazilerimize de sağlık sıhhat temenni ediyorum" dedi.

ERÜ Rektörü Mustafa Çalış da, "15 Temmuz 2016'da hain bir darbe girişimi ile karşı karşıya kalmış ve ülkemizin neredeyse her kurumuna sızmış FETÖ mensubu hain teröristlere o gece milletimiz unutamayacakları bir ders vermiştir. Varoluşundan bu yana kahramanlık destanları yazan aziz Türk milleti, o gece top, tüfek ve uçakların karşısında göğsünü siper etmiş, canları pahasına ülkelerine sahip çıkmışlardır. Çanakkale ruhunun yeniden canlandığı ve aziz Türk milletinin kahramanlık destanlarından birisi olan 15 Temmuz, Türk milletinin tarihi boyunca iç ve dış düşmanlarına karşı hiçbir zaman boyun eğmediğini ve eğmeyeceğinin de bir göstergesi olmuştur. Ben tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından yapılan eserlerin sergilendiği "Milli İrade Uğruna Türkiye Aşkına" sergisinin kurdelesini kesen protokol üyeleri, öğrencilerden sergi ile ilgili bilgiler aldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayseri, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Çiçek: '15 Temmuz'da Türk milleti dünya milletlerine örnek oldu' - Son Dakika

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