Vali Çiçek: "Atatürk; yaktığı bağımsızlık meşalesiyle tarihe ışık tutmuştur"

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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gökmen Çiçek mesajında; "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gerek askeri dehası gerekse devlet adamlığı ile geride bıraktığımız yüzyılda sadece kurduğu ve mimarı olduğu Türkiye Cumhuriyeti için değil, tüm insanlık ve dünya tarihi açısından önemli bir şahsiyettir. Başlatmış olduğu milli mücadele, bağımsızlık mücadelesi veren milletler için ilham kaynağı olmuş, yaktığı bağımsızlık meşalesiyle tarihe ışık tutmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma doğrultusunda; cumhuriyetimiz bugün, kuruluş amacına uygun olarak, gelişen ekonomisiyle, sanayi tesisleriyle, üniversiteleriyle, otoyollarıyla, eğitim, spor ve sağlık alanındaki büyük yatırımlarıyla, tarım ve turizmdeki başarılarıyla, her alanda gelişmişlik standartlarını yükseltmiş olup, yarınlara güven ve umutla bakan bir ülke konumundadır. Bu duygu ve düşüncelerle vefatının 86'ncı yıl dönümünde cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını, tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ