Üye Girişi
Vali Çiçek: "En büyük engel anlayışsızlık ve hoşgörü yeteneğinden yoksun olmaktır" - Son Dakika

Vali Çiçek: "En büyük engel anlayışsızlık ve hoşgörü yeteneğinden yoksun olmaktır"

03.12.2021 14:43

Vali Çiçek: "En büyük engel anlayışsızlık ve hoşgörü yeteneğinden yoksun olmaktır" Afyonkarahisar'da engelliler yemekte buluştu Afyonkarahisar Valiliği tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, engellilerin hayat şartlarını...

Vali Çiçek: "En büyük engel anlayışsızlık ve hoşgörü yeteneğinden yoksun olmaktır"

Afyonkarahisar'da engelliler yemekte buluştu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Valiliği tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, engellilerin hayat şartlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ifade ederek, "En büyük engel anlayışsızlık, hoşgörüsüzlük yani empati yeteneğinden yoksun olmaktadır. Allah hiç kimseyi bunlardan yoksun bırakmasın" dedi.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir program düzenlendi. Termal bir otelde düzenlenen etkinlik Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Programda engelli bireyler Kuran-ı Kerim tilavetinde bulundu. Şarkı ve türkülerin de okunduğu programda ihtiyaç sahibi ailelere tekerlekli sandalye takdim edildi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü yaptığı konuşmada, engelli bireylere yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade ederek; "Devletimiz engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatın içinde etkin olarak yer almaları günlük yaşamlarına engelsizce katılmaları toplumla bütünleşmeleri fırsat eşitliğine sahip olmaları için çok ciddi düzenlemeler yapmaya devam etmektedir. Aynı zaman engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin ekonomik ve sosyal durumlarının iyileştirilmesine eğitim hizmetlerinde ve evde bakım hizmetlerinden yararlanmasına, ayrımcılığın önlenmesine işgücüne katılmalarına huzur ve refahın arttırılmasına yönelik çok önemli düzenlemeler devam etmektedir" dedi.

"Sizlerden helallik talep ediyorum"

Vali Gökmen Çiçek ise, engelli bireylerin hayat şartlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Engel ayakta, elde, gözde değildir, asıl engel kalplerdedir. Gerçekten öyle. En büyük engel anlayışsızlık, hoşgörüsüzlük empati yeteneğinden yoksun olmaktadır. Allah hiç kimseyi bunlardan yoksun bırakmasın. Sizlerin özellikle ailelerin, annelerin, babaların, bazen sıkıntılarla zorluklarla karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Biz hayatınızı kolaylaştırmak için birçok şey yapmamız gerekirken bazen eksik kaldığımızı da biliyoruz. Bundan dolayı sizlerden helallik talep ediyorum. Samimiyetle söylüyorum. Hayat şartlarınızda yaşanılan zorlukları imkansızlıkları imkanlı hale getirmek için elimizden geldiğince çalıştığımızı bilmenizi istiyorum. Sizin her zaman birbirinize olan tutkunluğunuz gerçekten benim Afyonkarahisar'a olan ümidimi arttırıyor. Birbirinize olan sevginiz hep devam etsin."

Program öğle yemeği ikramının ardından sona erdi.

Vali Çiçek: En büyük engel anlayışsızlık ve hoşgörü yeteneğinden yoksun olmaktır
Vali Çiçek: En büyük engel anlayışsızlık ve hoşgörü yeteneğinden yoksun olmaktır
Vali Çiçek: En büyük engel anlayışsızlık ve hoşgörü yeteneğinden yoksun olmaktır
Vali Çiçek: En büyük engel anlayışsızlık ve hoşgörü yeteneğinden yoksun olmaktır
Vali Çiçek: En büyük engel anlayışsızlık ve hoşgörü yeteneğinden yoksun olmaktır
Vali Çiçek: En büyük engel anlayışsızlık ve hoşgörü yeteneğinden yoksun olmaktır

Dünya Engelliler Günü, Gökmen Çiçek, Karahisar, Aralık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Çiçek: 'En büyük engel anlayışsızlık ve hoşgörü yeteneğinden yoksun olmaktır' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi 16:37 Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi
Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı 16:17 Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı 15:09 Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı Ateist olduğunu söyleyen İlyas Salman, ilk kez vasiyetini açıkladı: Beni yıkamadan kıyafetlerimle gömsünler 14:58 Ateist olduğunu söyleyen İlyas Salman, ilk kez vasiyetini açıkladı: Beni yıkamadan kıyafetlerimle gömsünler Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız 13:30 Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı 12:29 Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 12:03 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı! 11:35 Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı!

Son Dakika Haberleri
16:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi
16:39 Tuzla Belediyesi, ustalarla gençleri buluşturuyor
16:32 Dev fil suya girince timsahlar kaçacak yer aradı! İşte timsahın acı içinde öldüğü anlar
16:27 Real Madrid'in yıldızı, Galatasaray'ı takibe aldı! Paylaşımlarına yorum yağdı
16:22 Ezgi Mola'dan Musa Orhan davasının hakimine: Adalete olan inancımızı bir nebze olsun geri getirdiniz!
16:18 İYİ Parti'den Merkez Bankası'na yönelik gündem olacak çıkış: Döviz kuru böyle giderse Merkez Bankası 2022 başında iflas edecek
16:16 Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı
16:11 Balıkçının zor anları! Ağına belirsiz cisim takıldı, bir anda hareketlenince çok şaşırdı!
16:11 Demet Özdemir: Annemi çok rezil ettim
16:10 Takım arkadaşlarını toplayıp konuşma yaptı! Mesut Özil, kötü gidişi durduracak formülü verdi: Seri yapmamız şart
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi         
16:44
Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı!         
16:19
Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı         
15:11
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı!         
15:09
Son Dakika! İpek Er'e cinsel saldırıdan yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan, 10 yıl hapis cezası aldı Son Dakika! İpek Er'e cinsel saldırıdan yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan, 10 yıl hapis cezası aldı         
14:24
Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi         
12:31
Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın         
12:22
4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı 4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı         
11:44
Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71         
10:49
Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu         
10:08
Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor         
09:40
Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı         
09:36
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
07:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 17:02:10. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Çiçek: "En büyük engel anlayışsızlık ve hoşgörü yeteneğinden yoksun olmaktır" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement