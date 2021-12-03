Vali Çiçek: "En büyük engel anlayışsızlık ve hoşgörü yeteneğinden yoksun olmaktır" - Son Dakika

Vali Çiçek: "En büyük engel anlayışsızlık ve hoşgörü yeteneğinden yoksun olmaktır"

Afyonkarahisar'da engelliler yemekte buluştu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Valiliği tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, engellilerin hayat şartlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ifade ederek, "En büyük engel anlayışsızlık, hoşgörüsüzlük yani empati yeteneğinden yoksun olmaktadır. Allah hiç kimseyi bunlardan yoksun bırakmasın" dedi.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir program düzenlendi. Termal bir otelde düzenlenen etkinlik Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Programda engelli bireyler Kuran-ı Kerim tilavetinde bulundu. Şarkı ve türkülerin de okunduğu programda ihtiyaç sahibi ailelere tekerlekli sandalye takdim edildi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü yaptığı konuşmada, engelli bireylere yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade ederek; "Devletimiz engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatın içinde etkin olarak yer almaları günlük yaşamlarına engelsizce katılmaları toplumla bütünleşmeleri fırsat eşitliğine sahip olmaları için çok ciddi düzenlemeler yapmaya devam etmektedir. Aynı zaman engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin ekonomik ve sosyal durumlarının iyileştirilmesine eğitim hizmetlerinde ve evde bakım hizmetlerinden yararlanmasına, ayrımcılığın önlenmesine işgücüne katılmalarına huzur ve refahın arttırılmasına yönelik çok önemli düzenlemeler devam etmektedir" dedi.

"Sizlerden helallik talep ediyorum"

Vali Gökmen Çiçek ise, engelli bireylerin hayat şartlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Engel ayakta, elde, gözde değildir, asıl engel kalplerdedir. Gerçekten öyle. En büyük engel anlayışsızlık, hoşgörüsüzlük empati yeteneğinden yoksun olmaktadır. Allah hiç kimseyi bunlardan yoksun bırakmasın. Sizlerin özellikle ailelerin, annelerin, babaların, bazen sıkıntılarla zorluklarla karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Biz hayatınızı kolaylaştırmak için birçok şey yapmamız gerekirken bazen eksik kaldığımızı da biliyoruz. Bundan dolayı sizlerden helallik talep ediyorum. Samimiyetle söylüyorum. Hayat şartlarınızda yaşanılan zorlukları imkansızlıkları imkanlı hale getirmek için elimizden geldiğince çalıştığımızı bilmenizi istiyorum. Sizin her zaman birbirinize olan tutkunluğunuz gerçekten benim Afyonkarahisar'a olan ümidimi arttırıyor. Birbirinize olan sevginiz hep devam etsin."

Program öğle yemeği ikramının ardından sona erdi.